Bittersøtt og rørende om ekte vennskap

«The Peanut Butter Falcon» er en nydelig film om drømmer, håp og vennskap. Samtidig sier den noe viktig om hvordan vi tar vare på de svakeste blant oss.

Zak og Tyler legger ut på flukt sammen i «The Peanut Butter Falcon». Foto: Seth Johnson

Kine Hult Journalist

The Peanut Butter Falcon

Skuespillere: Shia LeBeouf, Zack Gottsagen, Dakota Johnson, Bruce Dern. Sjanger: Komedie / Drama. Regi: Tyler Nilson. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 9 år. Språk: engelsk. Produksjonsår: 2019.

Vi er sikkert mange som litt for lett avfeier andres drømmer som urealistiske og uoppnåelige. Og det er sikkert ekstra lett å gjøre dette om drømmeren er en ung gutt med downs syndrom som mer enn noe annet ønsker å bli en profesjonell wrestler. Men det er altså dette som står i hodet på Zak (Zack Gottsagen). Til tross for at han er i begynnelsen av 20-årene og forholdsvis velfungerende, bor han på et sykehjem for eldre mennesker, etter å ha blitt forlatt av familien sin. Han forsøker stadig å rømme derfra, for å oppsøke sin store helt og forbilde, en profesjonell wrestler han har sett på en slitt vhs-film utallige ganger. Håpet er å bli tatt opp som elev på vedkommendes wrestling-skole milevis unna. Men hvor lett er det når du har rømt ut vinduet i bare underbuksa, uten å ta med deg noe som helst, og uten å vite stort om veien dit?

Flykter sammen

Heldigvis treffer Zak en annen mann som flykter, men av litt andre grunner. Den bryske einstøingen Tyler (Shia LeBeauf) hadde egentlig ingen planer om å drasse på Zak på sin ferd sørover langs USAs østkyst. Men slik blir det likevel, og etter hvert som all den innledende knurringen er overstått, vokser det fram et fint og rørende vennskap mellom de to flyktningene, selv om utgangspunktet ikke var det beste.

Tyler viser seg å være den første som virkelig tar Zak og drømmen hans på alvor, og i løpet av den strabasiøse reisen deres, viser Zak enn han er i stand til langt mer enn det de velmenende ansatte på sykehjemmet trodde var mulig. Samtidig blir han også en viktig støtte for Tyler, som sliter med å fordøye tunge hendelser i sin fortid.

Film med store fakter

Filmen, som er løst basert på Mark Twains «Huckleberry Finn», tar et tydelig oppgjør med hvordan det amerikanske systemet ivaretar de som avviker fra «normalen». Den sier også noe om hvor lett det er å falle utenfor, og hvor vanskelig det er å finne veien inn igjen. Man kan sikkert hevde at regissør Tyler Nilson har laget en film som er både sentimental og til en viss grad forutsigbar. Men noen historier kan gjerne fortelles med store fakter. LeBeouf gjør en av sine beste roller her, og det er umulig å ikke la seg både imponere og sjarmere av den talentfulle Zack Gottsagen. Dette er en film å bli glad av, og den gir også rikelig med stoff til ettertanke.