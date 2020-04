Frøken Detektiv på skurkejakt i Sønderjylland

KRIM: Mye skjer i småbyen når nysgjerrige københavnere ikke kan la ting ligge.

Sammen med Ane Riel utgjør Anne-Mette Hancock en interessant tilvekst til dansk krim skrevet av kvinner, skriver Aftenbladets anmelder. Foto: HEIN Photography

Marit Egaas Stavanger

Anne Mette Hancock: Pitbull. Krim. 398 s. Oversatt av Marianne Fjellingsdal. Vigmostad & Bjørke.

Anne Mette Hancock debuterte i 2017 med kriminalromanen «Likblomsten»som lå på bestselgerlistene i månedsvis. Sammen med Ane Riel som fikk den nordiske krimprisen «Glassnøkkelen» i 2016, utgjør hun en interessant tilvekst til dansk krim skrevet av kvinner.

«Pitbull» er den tredje boka med journalisten Heloise Kaldan og drapsetterforskeren Erik Schäfer som hovedpersoner. Heloise holder på med en artikkelserie om Røde Kors´ våketjeneste, som gir omsorg til dødssyke mennesker. I forbindelse med dette blir hun kjent med Jan Fischhof som snart skal dø av kreft. Heloise fatter sympati for ham og knytter seg til ham som en slags farsfigur. Fischhof er redd for å dø, og han er redd for hevnen som venter ham etter døden. «Øye for øye, tann for tann. Den samme skaden man har påført en annen, skal man selv bli påført».

For å hjelpe Fischhof med å finne fred før han dør, reiser Heloise til stedet han opprinnelig kommer fra sør på Jylland for å finne ut hva han er så redd for. Hun kommer til en dansk feriedrøm av en by nær grensa til Tyskland, der folk er temmelig skeptiske til bedrevitende københavnere. Hun begynner likevel å grave, mens etterforsker Schäfer i København bistår fra sidelinja, og det er ikke lite som skjules under småbyfasaden. En lokal gangster styrer narkotikatrafikk, trafficking og pornoproduksjon med hard hånd. Flere unge jenter forsvant på slutten av nittitallet, og sakene ble henlagt uten oppklaring. Det lokale politiet er korrupt og udugelig. Heldigvis er redaktøren av lokalavisen en gammel venn og en god veiviser inn i de lokale forholdene. Og tilfeldigvis er politietterforsker Schäfer tilgjengelig når tingene begynner å rotte seg til.

Anne Mette Hancock skriver klassisk etterforskerkrim der gravejournalisten Heloise spiller hovedrollen. Erik Schäfer med sin lange erfaring som etterforsker, bidrar når det trengs. Boka er handlingsdrevet, og forfatteren bruker ikke mye tid på å granske menneskenes sjeler. Heloise er nysgjerrig og greier ikke å la ting ligge, på tross av alle gode råd. Hun minner meg ikke så rent lite om barndommens heltinne Frøken Detektiv. I sin nativitet og pågåenhet spaserer hun inn i den ene kompliserte situasjonen etter den andre, og det står alltid en ridder klar til å redde henne.

Hancock har en effektiv, men noe flat og kjølig skrivestil. Intrigen er veldreid og hun er ikke redd for å spa på med action, helt fram til en overraskende slutt.