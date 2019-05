1 2 3 4 5 6

Kevin Morby: «Oh my God» (Dead Oceans/Playground)

Trenger man å være troende for å lage en plate om tro? Nei, mener Kevin Morby som vier sitt femte album til religion.

31-åringen fra Lubbock i Texas har flyttet rundt i USA, spilt i bandet Woods og duoen The Babies, og han solodebuterte med «Harlem river» for seks år siden.

Nå er det religion det handler om. Han står utenfor og kikker inn, men ser på religion som et vakkert, universelt språk som vi alle skjønner. Pianoet hans hører mer hjemme i en bar enn i en kirke, og kordamene kunne vel glidd inn begge steder.

Bruken av religiøse bilder minner om Leonard Cohen, men Morby er et par hakk råere. Han er en mann med stor kjærlighet til New York, og Lou Reed kunne godt sunget et par av låtene. «OMG Rock n Roll» er på sin side Marc Bolan.

Morby unner seg 14 kutt og avslutter i Bob Dylan-land med «I want to be clean», «Sing a glad song» og «O behold». Han låner av andre, men er en spydspiss i dagens folkrock.

Beste spor: «OMG Rock n roll», «No halo», «Hail Mary», «O behold».