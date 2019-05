Skotsk pop med sol bak skyene

1 2 3 4 5 6

The Pearlfishers: «Love & other hopeless things» (Marina/Border)

Siden 1980-tallet har David Scott dyrket sin forkjærlighet for Brian Wilson, Serge Gainsbourg og Ennio Morricone. Legg til en svakhet for Beatles og ikke minst Prefab Sprout. Han har gjennom årene vært det eneste faste medlemmet av The Pearlfishers, og platene har havnet det på det lille, men idealistiske tyske selskapet Marina.

Fem år etter «Open up your colouring book» har han har fått med seg Stuart Kidd og Jamie Gash fra BMX Bandits, et band han selv har vært innom. Gjestelista teller også strykere, blåsere og kvinnelige korister, elementer som setter preg på musikken sammen med Scotts eget pianospill.

Det hviler en myk melankoli over sangene, og første halvdel er deilig lytting. Så halter det mer, men «I couldn’t stop the tide» frister til allsang og «A woman on the verge of becoming a cyclist» er en instrumental å nynne videre på.

Beste spor: «Love & other hopeless things», «Could be a street could be a saint», «Once I lived in London», «I couldn’t stop the tide».