Bare glimtvis genialt fra verstingen

Peter Doherty & The Puta Madres: «Peter Doherty & The Puta Madras» (Strap Originals/Border)

Crack og krangel tok knekken på The Libertines. Siden har Peter Doherty vært inn og ut av fengsel og rehab mens han har vaklet mellom soloalbum, bandet Babyshambles og gjenforeninger av Libertines.

Nå har satt sammen backingbandet The Puta Madres der vi blant andre finner Trampolene-gitarist Jack Jones. Resultatet er blitt en plate like uryddig som Doherty selv. Hvorfor han imiterer Steve Harley på «Who’s been having you over» og «The steam» vet bare 40-åringen selv.

Det samme gjelder omskrivingen av Velvet Undergrounds «Ride into the sun» til «Someone else to be». Forøvrig en fin versjon med en fele som kler stemmen.

Vi får en flott ballade kalt «Paradise is under your nose», men det er «Travelling tinker» som viser hvem Doherty er: Nydelige partier forstyrret av barnslige sprell.

The Libertines er et Englands beste garasjerock-band, men foreløpig slumrer genialiteten i Dohertys nye prosjekt.

Can’t loose control if you don’t have control, synger han i «Shoreleave». Det oppsummerer alt.

Beste spor: «Paradise is under your nose», «Someone else to be», «Shoreleave».