1 2 3 4 5 6

Bigbang: «Glory chord» (Petroleum)

Det er den desidert lengste pausen i bandets historie. Årsaken er at Greni la bandet på is og isteden konsentrerte seg om solodebuten «Pop noir». Den kom han bra fra, men nå er han tilbake til i trioen igjen.

Der har han med seg bassist Nikolai Hængsle og trommis Olaf Olsen, som begge har lang fartstid i Bigbang.

De åpner med «Bells», en låt av godt, gammelt merke. Småfønky, energisk pop som garantert vil skape liv når bandet skal ut og spille igjen. Du kan høre dem på Mablisfestivalen i Stavanger 14. juni.

Fakta: Bigbang Bakgrunn: Dannet i Oslo i 1992. Utgivelser: «Waxed» (1995), «Electric psalmbook» (1999), «Clouds rolling by» (2000), «Frontside rock’n’roll» (2002), «Poetic terrorism» (2005), «Too much yang» (2007), «Edendale» (2009), «Epic scrap metal» (2011), «The Oslo bowl» (2013).

Dermed skulle en tro at dette er forretninger som vanlig, men 44 år gamle Greni er i det noe ettertenksomme hjørnet denne gang. «Compensator» starter stille med en akustisk gitar, men øker på etter hvert. Den handler om den vanskelige kjærligheten og om å stenge den ute.

Tittelkuttet «Glory Chord» er Grenis vei inn i musikken. Det var egentlig skater unggutten fra Bislett ville bli. Han rakk å få med seg en EM-tittel for amatører og tegnet proffkontrakt, før en kneskade og påfølgende operasjon satte en stopper for karrieren.

Videoen til sangen skildrer alt dette, flott satt sammen av regissør Lasse Gretland.

Faren Thor S. Greni sang i soulbandet Undertakers Circus, og unge Øystein var ikke ukjent med gitaren. Musikken ble veien videre. Han dannet Bigbang, og noen år senere sørget sangen «Girl in Oslo» for at kongeriket lærte seg navnet.

At et koreansk popband het Big Bang ble en strek i regningen med tanke på internasjonal markedsføring. Navneforvirringen skildres på strålende vis av av Gretland i videoen til «Bells». K-pop mot bootsrock.

I 2007 flyttet Greni til Los Angeles med håp om et gjennombrudd i USA. Det uteble, men oppholdet har satt sine spor. «Glory chord» er en frisk låt med sørstatsfølelse ikke så forferdelig langt unna Tom Petty, og «Nothing to hide» ligger i samme lei.

Så langt alt vel.

Å hente inn kazoo-er er derimot en dårlig idé hvis du ikke heter Knutsen & Ludvigsen. Heldigvis er «Kazoo you» unnagjort på ett minutt, men hva er vitsen?

«Butterfly» klarer ikke å vaske ørene tilstrekkelig rene etterpå. Skrevet til datteren Julia? Søt sang, men den blir langtekkelig.

Julien Alary

«Mañana» er spansk for i morgen og brukes ofte om å utsette ting. Ikke uventet beveger også denne sangen seg tregt av gårde.

«Caroline» er et helt annet bord, kretsende rundt ung kjærlighet. Hvor ble hun av denne Caroline, a hippie-gypsy child crazy as hell som han forelsket seg i da han var 17? En frisk låt, og refrenget er til å synge med på.

«Malibu» er en akustisk vise som hadde passet på et soloalbum nummer to, før avslutningen «Good night for bad decisions» sparkes i gang med et skrik fra Tuva Syvertsen fra Valkyrien Allstars.

Hun overtar vokalen på denne låten skrevet av Dustin Franks. Tøft som bare det, og et valg som viser at Greni har fingerfølelsen intakt.

De øvrige kuttene har Greni skrevet sammen med andre, en ny erfaring for låtskriveren som tidligere har jobbet alene. Britiske Kathryn Williams er blant samarbeidspartnere etter at han møtte henne på et seminar.

Greni liker å sitte ned og klimpre på gitaren, men Bigbang trenger også låtene med høyere puls. Kombinasjonen på den nye platen er ikke så gal, selv om det er et par-tre kutt jeg fint kunne klart meg uten.

Beste spor: «Bells», «Glory chord», «Caroline», «Good night for bad decisions».