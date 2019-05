1 2 3 4 5 6

Britt Karin Larsen: Berøringen. Roman. 272 sider. Cappelen Damm.

Listen over Britt Karin Larsens (1945, debut 1978) utgivelser nærmer seg nå førti titler i et omfattende og bredt forfatterskap, som begynte med dikt og barnebøker, og som med tida mer og mer ble toppet av romaner og de lange linjers fortellinger: Hun har fått mye ros for sin romantrilogi om de norske taterne og en diger romanserie om generasjoner av mennesker på Finnskogen, både for fortellingene og for det historiske kulturminneverket bøkene representerer.

Larsen skriver i et tydelig underklasseperspektiv, gjerne i uttalt fiendskap til det borgerlige og salongfähige, det bornert soignerte og elitistiske. Hennes folk er folk flest, som i litterær sammenheng er bemerkelsesverdige ved ikke å stikke seg ut. Men de er fulle av liv, fulle av konflikter, og deres språk er ja-ja og nei-nei, når det da ikke er omhyggelig unnvikende. En spade er en spade, men ikke sjelden kan det være hensiktsmessig, hensynsfullt, lurt å late som den ikke er der. Da tier man om spaden.

Som når det kommer til følelser, sensualitet, kroppslig nærhet og seksualitet, som er et gjennomgående tema i Britt Karin Larsens forfatterskap. Lengten etter en annen, behovet for nærhet og trygghet, som kan dominere enhvers bevissthet, er også livsfarlig ved at det skaper liv, og det endrer liv. Det krever også mot – eller tankeløs overgivelse, og det leves ikke sjeldent ut i gråsoner av forbudt, tabuisert og sosialt uakseptert seksualitet.

I årets lappetepperoman satt sammen av flere enn seksti kapitler på litt under 300 sider, sirkler Britt Karin Larsen motivet inn slik den aldrende jeg-fortellerens drives av tematikken i eget liv. Det handler om pedofili, det diskuterer hva det er eller ikke trenger være, om påstander og domfellelser for pedofili, alt mens jeg-fortelleren forsøker å sirkle inn en barndoms minner og opplevelser på en branntomt etter en mann ingen i bygda vet hvem var, hvor kom fra eller hva gjorde.

Bare så synd at den vâre, ømhetshungrige, enslige fortelleren selv lider av berøringsangst når hun som livslang språkarbeider er overengstelig for å såre romanens andre personer der hun nærmer seg et svar, i en roman skrevet sammen av altfor mange usammenhengende småsnutter som ikke helt henger sammen.