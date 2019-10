Hypnotiserende sanger om sex og sånt

1 2 3 4 5 6

Cigarettes After Sex: «Cry» (Partisan/Pias)

Album nummer to fra Cigarettes After Sex er innspilt i den milde Mallorca-natten. Det er som det skal være.

Frontfigur Greg Gonzalez beskriver sangen «Heavenly» som inspirert av den overveldende skjønnheten i en endeløs solnedgang betraktet fra en bortgjemt strand i Latvia en sommernatt. Der har du ham, og der har du musikken.

Det er ingenting her som vil få pulsen til å øke, annet enn hvis du bruker den til å ledsage det bandnavnet hinter til har skjedd. Det som en nyforelsket Gonzalez kaller en plate om romantikk, skjønnhet og seksualitet, kunne tippet fullstendig over hadde det ikke vært for evnen til å skrive hypnotiserende sanger med tekster som berører den mørkere siden av elskoven.

Det krever mot å kalle en sang «Hentai»; japansk tegnet porno av det tvilsomme slaget – som Gonzalez gjør til en vakker sang.

Debuten til El Paso-bandet solgte i mer enn en halv million eksemplarer, et svært høyt tall på dagens marked. Nå har de lagd mer av samme slaget.

Beste spor: «Don’t let me go», «Heavenly», «Hentai», «Falling in love».