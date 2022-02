Funnet seg selv

Ary ble droppet av plateselskapet og lei av å ikke være alene. Nå er hun fri.

Ariadne Loinsworth Jenssen startet albumprosessen da hun mistet tvillingbroren.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ary: «For evig» (Ary)

For hver vordende popartist i Norge, finnes det ti produsenter klare med mikrofon, meninger og fakturaprogram. De fleste er menn. Ingen klarte å få Ary til å låte som Ary ville.

Albumprosessen startet da hun mistet tvillingbroren. Det ble slutt på kompromisser med produsenter, og til slutt droppet det internasjonale plateselskapet henne. Nå måtte hun dra i musikkspakene med egne hender.

Resultatet er et enestående popverk med technotriks, nostalgi og et lydlandskap som produsentene bare kan misunne. Låtene er like nære som de er store. Ary deler flere knep med popkollegaene Billie Eilish og Highasakite. Men Ary har en tyngde og et mørke som gjør at det blir for billig å sammenligne dem.

For fem år siden var hun et smått anonymt pophåp med kjærlighet for klubben. Nå oppsummerer hun sorgen på ti låter, listig pakket inn i et albumformat som både kler den regnfulle bussturen og den store festivalscenen.

Beste spor: «New low», «Birthday», «The sky was forever».