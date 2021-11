Musikalen «Cats» til DNB Arena

Musikalen «Cats», med Ina Wroldsen i en av hovedrollene, kommer til Stavanger neste år.

«Cats» gjorde comeback i London i 2014. Nå kommer musikalen til Stavanger.

Leif Tore Lindø Journalist

– Vi er ekstremt stolte over å kunngjøre at Andrew Lloyd Webbers suksessrike musikal CATS, en av tidenes mest elskede musikaler vil spille i tre norske arenaer oktober og november 2022. At vi endelig kan fortelle at vår egen Ina Wroldsen skal medvirke i en av hovedrollen

som Grizabella gjør dette stort på mange vis, sier Martin Nielsen i Live Nation i en pressemelding.

Cats er et av showene som har spilt lengst på West End og Broadways historie. Musikalen hadde verdenspremiere på New London Theatre i 1981 hvor det spilte i 21 rår og nesten 9000 forestillinger. Siden har «Cats» blitt presentert i over 40 land, oversatt til 15 språk og blitt sett av over 73 millioner mennesker over hele verden.

Musikalen skal spilles i DNB Arena i Stavanger 6.–8. oktober 2022. Også Oslo og Trondheim får besøk av produksjonen.