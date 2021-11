Hundrevis av bidrag til årets juletegnekonkurranse

Har du ennå ikke fått levert ditt bidrag til Aftenbladets juletegnekonkurranse? Du har fortsatt noen få dager på deg.

Barna i Auglend barnehage har malt sine tanker om temaet «Deilig er jorden»: Melvin (t.v.) maler en gulrot, mens Helene (4) ved siden av også har malt jord og himmel. Frida (3) og Emma Sophie (4) er til høyre i bildet.

Torsdag er aller siste frist til delta. Hundrevis av tegninger har allerede kommet inn, og disse viser at årets tema, «Deilig er jorden», kan tolkes på veldig mange måter.

Konstituert sjefredaktør i Aftenbladet, Tarald Aano, har vært involvert i avisens juletegnekonkurranse i en årrekke. Han er stolt av at konkurransen er holdt ved like i så mange år, og at det fortsatt er så stor interesse for den.

– Når det nærmer seg jul, er dette et høydepunkt for oss i Aftenbladet, sier han .

Jonas Sandanger fra 5. trinn ved Fogn skule har sendt inn dette flotte bidraget.

Slik blir du med i tegnekonkurransen:

Fire grupper

Bidragene blir vurdert etter fire kategorier:

Barn i førskolealder, første og andre klasse.

Elever i tredje, fjerde og femte klasse.

Elever i sjette og sjuende klasse, samt ungdomsskolen.

Gruppearbeider laget av tre eller flere personer.

Slik sender du inn

Fristen er satt til torsdag 18. november. Da må bidraget være hos Aftenbladet, og bidrag som kommer for sent, blir ikke vurdert.

Bidrag kan leveres i Mediegården, Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger. Åpningstider 8–15.30.

Bidrag kan også sendes i posten, til adressen: Stavanger Aftenblad, postboks 229, 4001 Stavanger. Husk å merke konvolutten «Deilig er jorden».

Vi kan dessverre ikke ta imot større tredimensjonale arbeider.

Jorden er deilig på denne herlige måten for Noah Østhus, som går på 7. trinn ved Fogn skule.

Gode tips

Bruk ark uten striper, ruter og hull.

Ikke brett arket for å plass i konvolutten.

Ta gjerne bilde av tegningen, så har du den som et godt minne.

Husk å skrive navn, alder og adresse med tydelige bokstaver bakpå tegningen. Hvis du sender inn sammen med resten av klassen eller skolen, må du også passe på at arbeidet er tydelig merket med navn, klassetrinn, skole og skolens adresse. Dette er veldig viktig, for hvert eneste år får vi bidrag som kunne blitt premiert, men som mangler viktig informasjon.

Premier og utstilling

Vi premierer flere arbeider i hver kategori, og alle premierte bidrag blir stilt ut i Mediegården i Stavanger i god tid før jul.

De premierte arbeidene blir returnert. Premierte arbeider som ikke kan sendes i posten, må hentes innen utgangen av februar. Ikke-premierte arbeider kan hentes innen 31. desember.

Juryen består av illustratører, formingslærere og billedkunstnere: Hilde Thomsen, Hege Vatnaland, Bjørn Mike Boge, Unni Aano, Ellen Andersen og Anita Tjemsland.