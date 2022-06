De nære ting

PLATE: Dempet countryrock som scorer skyhøyt på tekstene.

BJ Barham, sittende på gjerdet, er sjefen og eneste originalmedlem i American Aquarium fra Raleigh i North Carolina. Dette er bandets niende ordinære album.

Geir Flatøe Journalist

Publisert:

American Aquarium: «Chicamacomico» (Losing Side/Border)

Det er gått fire år siden «Lamentations» fra American Aquarium, der BJ Barham sang om Trump-sjokket, alkohol-kutt, den vanskelige kjærligheten og om å bli far. I used to be a singer with a family back home, but now I’m just a father and a husband who knows his way around a microphone, heter det nå i «Little things». De nære ting er blitt nok, men alt er ikke idyll. «The first year» er om moren som døde; i «The hardest thing» sett gjennom farens øyne. Hold tårene inne om du kan. «Waking up the echoes» er en venns selvmord. Tittelkuttet «Chicamacomico» er om et barn som døde: And I swear I'm gonna lose my mind if I have to hear about God's plan one more goddamn time. Springsteens «The river» lurer bak, og andre steder hører du ekko av folk som Jackson Browne og Townes Van Zandt. «All I needed», om å bli reddet av en sang, er siste kutt. Det er som det skal være på en plate oppkalt etter en redningsstasjon.

Beste spor: «Chicamacomico», «The hardest thing», «The first year», «Wildfire».