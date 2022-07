Frisk finne

The Mattoid er finske Ville Kiviniemi.

Geir Flatøe Journalist

The Mattoid: «Great lovers» (Cleft/Playground)

Det har ikke forhindret Ville Kiviniemi i å gi ut musikk innspilt i Nashville, en by han sverget aldri å besøke den gang han kalte seg Ville Nash. Nå er han The Mattoid med tre album på samvittigheten.

Det er aldri godt å vite hva som er sant med en mann som ham, men skal vi tro historien, brøt bandbilen sammen i musikkbyen. Der strandet han og ga ut debuten «Hello» i 2004. Få skjønte hvordan han skulle oppfattes og enda færre hvorfor han kalte det «sango». Finsk tango er det ikke, men en røre av det meste.

Han åpner med usedvanlig irriterende «1, 2, 3, 4, 5 (7,11)» der 1, 2, 3, 4, 5 gjentas 63 ganger (ja, jeg har telt), 7 slenges på av og til og 11 kommer helt til slutt. Ironien slipper aldri taket, men Kiviniemi er ingen dårlig crooner. «Underneath the Gnome» låner fra Bryan Ferry og «The windmills of your mind» fra Gloria Gaynor.

Finskspråklige «Lauantai humuua (Saturday fever)» er pur rock.

Beste spor: «Underneath the Gnome», «Lauantai humuua (Saturday fever)».