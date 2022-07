Det holder nå!

FILMANMELDELSE: Superheltbølgen vil rulle til griser flyr. Vel, nå er vi fryktelig nærme.

Supermann og hans – til nå – ukjente hund, Krypto.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

«DC Superkjæledyrligaen», amerikansk animasjon. Norske stemmer: Christian Ingebrigtsen, Christoffer Staib, Sarah MacDonald Berge. Regi: Jared Stern, Sam Levine. 1 time, 45 minutter. Aldersgrense: 6 år

Superheltfilmene er tallrike som blomstene på marken, og snart må de være plukket alle sammen. Denne gangen er det de animerte kjæledyrene som er kastet inn i en syltynn Justice League-fortelling. DC Comics har veltet flygende hunder, gigantiske griser, ekorn med elektriske hender og en horde onde marsvin oppi en balje, sammen med Supermann, Batman, Wonder Woman, Aquaman og alle de andre, ristet det godt og bare latt det stå til.

Resultatet er en lang, rotete og stort sett usjarmerende animasjonsfilm.

Supermanns hund, Krypto, blir sjalu på Lois Lane, samtidig som Lex Luthor og et ondt marsvin begge vil ta over verden. Lang – aaaaaltfor lang – historie kort: Superhunden Krypto må ha hjelp fra en bande ikkeadopterbare kjæledyr med dårlig sjølbilde for å redde både planet og Superman og Batman og han der IT-konsulent-superhelten og alle de andre. De herreløse kjæledyrene får superkrefter og kan gjøre det meste, bortsett fra å fortelle gode vitser – og sjarmere.

Våre nye superhelter er en bande herreløse dyr med dårlig selvbilde.

Vi har sett superanimasjon før. Det er støyende greier, men det kan være underholdende på sitt beste. Noen vil finne underholdning her også, for det smeller og sprenger og hu hei hvor det går! Likevel er det trauste greier. Voksenvitsene sitter bare helt unntaksvis, referansene til popkultur og superheltuniverset er middels gode og det varer og rekker og varer og rekker. Filmen er for lang, for rotete og mangler finessen og sjarmen animasjonsfilmene har på sitt beste. Heller ikke selve animasjonene imponerer, og da er det lite igjen. Forresten: Man sier at en hund er kryptorkid når den ene eller begge testiklene ikke har falt på plass i pungen når hunden er 6 måneder gammel. Det er veldig fristende å lage en metafor på filmens kvalitet basert på dette.

De yngste superheltjunikene vil – muligens – sitte ytterst på stolen og synes det er artig, men dette forsøket på å skvise enda mer vann ut av superheltsteinen er blant de dårligste undertegnede har sett. Det holder nå.