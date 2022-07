Vamp-sjefen: – En lykke å se at man etter 30 år kan gå noen nye veier og ikke gjenta seg selv

Endelig har Vamp kunnet slippe løs sine nye låter på et sommerpublikum – sammen med de gamle kjenningene.

Vamp på scenen under en av sommerens mange konserter, på Losby Gods i Lørenskog torsdag 28. juli.

NTB-Gitte Johannessen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har vært på en stor sommerturné, og heldigvis kommer det masse folk! Folk er lettet, og har lyst til å gå ut. Vi har hatt en fantastisk sommer, der vi til og med har vært heldige med været! sier en strålende blid Øyvind Staveland.

Vamp er i innspurten med å spille seg gjennom Sommer-Norge.

Når NTB møter Staveland har de akkurat spilt i hagen til staselige Losby Gods i Lørenskog, omgitt av grønne plener og skoger – og glade publikummere som hadde med seg egne fluktstoler. Dagen etter ventet et sluseamfi i Telemark, før ferden går videre til tre innendørskonserter i Riddersalen på Baroniet Rosendal neste helg.

– Det har vært en sommer vi ikke har sett maken til, og ennå er den ikke over. Vi skal holde på ut august før vi gir oss, sier Vamp-sjefen.

Publikum klapper for Vamp – og Vamp klapper for publikum. - De nye låtene er også blitt godt mottatt, og det er en lykke, sier Øyvind Staveland. Men bandet bød også på kjære kjenninger.

Kommer sent

Det evig turnerende bandet lurte litt på hvordan besøket kom til å bli før turneen startet.

– Når man har hatt de smellene som har hatt, og publikum har vært litt redde, har det jo konsekvenser. Som at vi ser at folk denne sommeren har sittet mye lenger på gjerdet og ventet før de kjøper billetter, det merker alle. Men så kom de – i stort monn, sier Staveland, som erklærer seg riktig fornøyd med billettsalget til den omfattende turneen.

Når Vamp har spilt seg gjennom alt fra nye «Tiå det tar» og avsluttet med evige «Månemannen» på festival på øya Rott den 27. august, blir det seks ukers ferie for bandet.

– Så er det høstturné med 19 konserter, der vi skal inn i kulturhusene. Vi slutter alltid i november, så lar vi de andre synge julesanger. Det beinet er det mange andre om, smiler han skrått.

Jan Toft på scenen under Vamp-konsert på Losby Gods i Lørenskog, under en av bandets mange sommerkonserter. I bakgrunnen bassist Kjetil Dalland.

Smittetopp-turné

Vamp slapp albumet «Tiå det tar» i august i fjor. Det var deres studioalbum nummer 13, samtidig som gruppen kunne feire 30 år. Mottagelsen var svært god – både hos fans og anmeldere.

– Vi turnerte med de nye sangene nå i vinter, og de ble tatt godt imot, men da var det jo litt spesielt. Vi gjennomførte en lang Nord-Norge-turné midt under smittetoppen, sier Øyvind Staveland med et lite sukk om pandemitidens utfordringer.

Denne sommeren har Vamp endelig fått spilt dem for et fulltallig publikum, og fått en god mottagelse.

– Det er litt gøy, for uten å tenke så mye over det ble det en ny touch på Vamp-lyden. Jeg la vekk mye av strengene mine, og buene mine, og fløytene mine, og komponerte selv på gitar. Vi fant en annen sound uten at vi egentlig forsket så mye i det.

Sønn og far: Odin Staveland (t.v.) og Øyvind Staveland i Vamp under en av sommerens mange konserter, her på Losby Gods i Lørenskog. .

Vamp-sjef Øyvind Staveland la bort feler, buer og fløyter da han laget nye Vamp-låter, og resultatet overrasker ham selv litt. - Vi fant en annen sound uten at vi egentlig forsket så mye i det, sier han. Men på konsertene er fela med.

Jan Toft rocker på scenen under Vamp-konsert på Losby Gods i Lørenskog, under en av bandets mange sommerkonserter.

– En lykke

Øyvind Staveland tror nettopp pandemien, som gjorde at Vamp i en lang periode ikke fikk reist på turné, er årsaken.

– Da fikk vi bedre tid til å prøve ut ting, så det har ikke bare vært tragisk med pandemien for oss, sier han og forteller hvordan bandet tenkte.

– Hva var det vi ikke hadde prøvd? Vi fikk lyst til å strekke oss litt. Det er kjekt å se at man etter 30 år kan gå noen nye veier og ikke gjenta seg selv. Det er en lykke!