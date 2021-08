Jeg fikk skikkelig vondt i magen

BOK: Så vond å lese at det var vanskelig å gi slipp underveis.

Franske Vanessa Springoras «Samtykket» er nå aktuell i norsk oversettelse.

Nancy Øvrehus

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Vanessa Springora: Samtykket. 184 sider. Forlaget Oktober. Oversatt av Agnete Øye.

Vanessa Springora er en fransk filmregissør og forlegger som debuterte med «Le Consentement» i 2020. Bokutgivelsen skapte furore i Frankrike og den havnet raskt på bestselgerlista. «Samtykket» er en kjølig memoar som beskriver seksuelle overgrep forfatteren selv opplevde som barn og ungdom. Nå har den kommet i norsk oversettelse under navnet «Samtykket».

Vanessa Springora var bare 14 år da hun innledet et forhold til forfatteren Gabriel Matzneff. Matzneff på dette tidspunktet alt en anerkjent forfatter og en godt voksen mann på 49. Gjennom sitt eget forfatterskap har han åpenlyst forherliget gleden av å være sammen med barn, til tross for dette ble han høyt verdsatt av deler av den franske eliten i en årrekke. Og har gjennom årene mottatt en rekke priser. Gjennom sin status som forfatter har nok Matzneff blitt beskyttet av miljøet rundt ham, men gjennom «Samtykket» tar Springora et oppgjør med det som skjedde og forteller om hvordan barna som var forfatterens protesjeer har hatt det i etterkant. Og denne memoaren får nesten #metoo til å blekne ...

«Samtykket» er ingen bok som suger fast leseren fra første side eller en bok man husker som en fantastisk litterær perle med gnistrende språk. Språket er oppsummerende, ja nærmest følelsesløst, men det har sin funksjon. Den fremstår som kald og uten følelser, bygger ikke opp noe stor dramatikk, gir bare en forklaring på hvordan dette var mulig og hvilke konsekvenser forholdet mellom de to har hatt for V. Det gjorde rett og slett så vondt å lese denne boken at det av den grunn var vanskelig å gi slipp underveis. Og etterpå satt jeg igjen med en uggen og vond klump i magen.

«Samtykket» er ikke en av disse memoarene man leser for gleden sin del, man leser den fordi den rører noe i en og den setter fingeren på noe særdeles viktig. En bok som virkelig gjør det virkelig god litteratur skal gjøre; Delta i samfunnsdebatten og medvirke til endringer. For først i år fikk Frankrike en lov som gjorde det ulovlig å ha sex med mindreårige, enten den er samtykket eller ikke.