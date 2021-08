Kommer ikke tilbake som kultursjef

Stillingen som kultursjef i Stavanger vil bli lyst ut innen kort tid. Det er nå klart at Arnfinn Bjerkestrand ikke kommer tilbake i stillingen.

Arnfinn Bjerkestrand får nye, viktige oppgave i Stavanger kommune.

Bjerkestrand har vært kultursjef i kommunen siden 2017. Under pandemien har han midlertidig hatt en annen stilling av smittevernhensyn. Nå er det klart at Bjerkestrand går over i en annen stilling i kommunen.

Han skal være seniorrådgiver i tjenesteområdet innbygger- og samfunnsdialog, som kulturavdelingen sorterer under. Her skal han ha oppgaver innen kunnskaps­produksjon, analyse og strategi for hele tjenesteområdet. Videre skal han være rådgiver for den nye kultursjefen, planlegge det videre arbeidet etter kulturplanens virkeperiode i 2025 og jobber for at Stavanger kan ta mer plass i den nasjonale kulturpolitikken.

Direktør for innbygger og samfunnskontakt, Herbjørn Tjeltveit, er glad for at Arnfinn Bjerkestrands omfattende kompetanse og brede nettverk vil komme hele tjenesteområdet til gode.

– Dette er en nyopprettet stilling som vi har hatt ønske om å få lenge. Pandemien har rammet mange bransjer hardt. Tjeneste­området Innbygger- og samfunnskontakt omfatter blant annet næring, kultur, politikk og innbyggerkontakt – og det er et behov for å skaffe oversikt over hvilke konsekvenser pandemien har hatt for disse feltene. Dette vil være en oppgavene Arnfinn vil være med å løse, sier direktør for innbygger og samfunnskontakt, Herbjørn Tjeltveit i en pressemelding.

Kristina Ehrenberg-Rasmussen har vært konstituert kultursjef siden oktober 2020 og fortsetter ut 2021.

Stillingen som kultursjef vil bli lyst ut innen kort tid.