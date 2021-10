Katastrofefilmen fra Nordsjøen er underholdende, men burde vært bedre

Hva om en katastrofe i Nordsjøen truer hele vårt livsgrunnlag? Ideen er stilig og spennende, men det skorter litt på utførelsen i «Nordsjøen».

Alle offshore-arbeideres mareritt inntreffer i «Nordsjøen».

Det beste først: Hovedrolleinnehaverne Rolf Kristian Larsen, Henrik Bjelland og Kristine Kujath Thorp er alle veldig gode. De spiller personer som har ulike arbeidsoppgaver i oljeindustrien, som altså er et bakteppe for John Andreas Andersens katastrofefilm «Nordsjøen». Andersen regisserte også «Skjelvet», en film i samme sjanger, og det er dermed ikke helt unaturlig å sammenligne de to. Dessverre når ikke «Nordsjøen» helt opp til samme nivå som denne, selv om man tar alle mulige forbehold om å ta den for det den er og akseptere at dette er en sjangerfilm som først og fremst skal underholde oss.

Det er synd, for det er en del ulogiske elementer og annet rusk det hadde vært forholdsvis enkelt å luke bort, og som hadde gjort filmen flere hakk bedre.

Plattformen kollapser

Filmen starter med et slags antiklimaks. De to dykkerrobot-teknikerne Arthur (Larsen) og Sofia (Thorp) blir kalt inn til et oppdrag av en litt nervøs beredskapssjef for et fiktivt oljeselskap. Det viser seg at en plattform har «gått ned», og våre venner må undersøke om det finnes overlevende og/eller døde medarbeidere som har gått ned med den. Kanskje skyldes det budsjettmangler, men hva med å vise oss, som tross alt er på kino for å se katastrofefilm, at plattformen kollapser?

Vel, det skal selvsagt skje flere ting, for denne hendelsen er bare starten på et geologisk worst case-scenario. Alvorlige menn og kvinner i strenge dresser marsjerer gjennom gangene og samles i dunkle møterom, hvor de gradvis får et overblikk over faren som truer. Samtidig har enkelte som jobber «på gulvet» offshore en helt annen nærhet til den pågående katastrofen, og mange kreative og kjappe beslutninger må tas.

God heltinne

Sofia er på mange måter handlingens menneskelige midtpunkt, den driftige heltinnen som finner løsninger mens andre virrer rundt uten å gjøre spesielt mye annet enn å sende hverandre fortvilte blikk. Men de mellommenneskelige historiene som fortelles får dessverre aldri nok kjøtt på beinet til å treffe skikkelig.

Folk som jobber i oljeindustrien vil helt sikkert riste på hodet av en rekke feil og logiske brister som vi andre nok har lettere for å se stort på. Det viktigste i en film som denne er at den klarer å skape en spennende historie med tilstrekkelig mange stilige og storslåtte katastrofescener. Den kommer dessverre ikke helt i mål med noen av delene, selv om det er en del greie tilløp. Historien er i overkant forutsigbar og det kunne med fordel vært gjort mye mer utav de store katastrofescenene der ute i havgapet. De smakebitene vi får, gir så absolutt mersmak, for å si det sånn.

Men igjen, vil du bare ha lett underholdning, gjør filmen så absolutt jobben. Og det er ikke usannsynlig at den kan funke godt til å fyre opp stemningen på neste årsmøte i MDG.

