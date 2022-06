Maktkamp, glamour og dramatikk i Sveriges Provence

BOK: Lettbeint sjangerlek som ikke når opp til sitt klassiske forbilde.

Anders de la Motte er tidligere politi og sikkerhetssjef i et it-selskap. Han har siden 2010 utgitt ti kriminalromaner, som utgis i en rekke land. «Døden går på visning» er skrevet sammen med Måns Nilsson; komiker, programleder og manusforfatter.

Anders de la Motte og Måns Nilsson: «Døden går på visning». Krim. 351 sider. Oversatt av Nina Aspen. Aschehoug.

Dorothy L. Sayers var en av de første kvinnelige studentene i Oxford, men det var ikke bruk for kvinner i akademia på den tiden. I stedet jobbet hun i reklamebransjen, der det hevdes at hun fant på slagordet «Guinness is good for you», men mest kjent er hun for sine ti romaner og 20 noveller om detektiven Lord Peter Wimsey.

Sayers litterære prosjekt var å gjøre detektivfortellingen stueren, og oppbyggingen er nesten alltid den samme. Det begynner med et mystisk dødsfall. Det finnes en gruppe mennesker som står den drepte nær og som har både mulighet og motiv til å drepe. Detektiven skal på logisk vis oppklare mysteriet, ved å legge fram fakta han har funnet ut. Det hele er krydret med atmosfære, interessante folk og passe lærde referanser.

Er det mulig å anvende samme metode for å skrive krim i dagens Sverige og plassere en gentleman av Lord Peter Wimseys kaliber i hovedrollen? Det er det Anders de la Motte og Måns Nilsson prøver på i første bok i en ny serie fra Österlen i Skåne «hvor vakre miljøer og eksentriske karakterer møter dramatikk og brå død».

Etterforsker Peter Vinston fra Riksmord er på ferie i Skåne, blant annet for å treffe sin datter på 16 år. Vinston ligner en engelsk lord med skreddersydde dresser og randsydde oxfordsko. Han er pompøs og arrogant, men en god etterforsker.

Allerede på datterens 16-årsfest på et fornemt slott lukter han problemer mellom noen av de tilstedeværende. Ikke lenge etter blir kjendismegler og dokusåpestjerne Jessie Anderson drept under en visning i et omstridt utbyggingsprosjekt. Den unge politietterforskeren Tove Esping får saken, og Peter Vinston trekkes inn som en slags rådgiver.

De er ikke akkurat noe drømmepar, men er nødt til å samarbeide. For her er det mye å ta tak i: Mange mulige mistenkte, den ene mer glamorøs enn den andre, en lokalavis som er på ballen hele tida og sentrale personer i lokalmiljøet som ønsker å stoppe etterforskningen.

Handlingen beveger seg i stor grad mellom slott, herskapshus og ridestevner, mens såkalt vanlige folk har bare noen perifere roller. Shakespeares skuespill «Kong Lear» er en tilbakevendende referanse, og det er en svart katt her som vi aner kommer til å spille en rolle i puslespillet som legges.

Anders de la Motte har tidligere utgitt kriminalromaner av høy kvalitet, mens medforfatter Måne Nilsson er en kjent svensk tv-personlighet og humorist. Hvis ambisjonen er å skrive en klassisk krim av beste merke, lykkes de dårlig. Miljøet er kjedelig, atmosfæren mangler og personene fenger ikke.

Lyspunktet er den lokale etterforskeren Tove som trer fram som en virkelig person midt i all pompøsiteten, og intrigen som er ganske fiffig.