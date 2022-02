God tirsdagspoesi for vanlige folk

PLATE: 14 nye grunner til å like Trygve Skaug på en tirsdag.

Trygve Skaug utmerket seg som «instagrampoet» før han ble allemannseie i Norge. Han er ute med sin femte plate.

Trygve Skaug: «Sanger du skal få når vi er vektløse» (Warner)

Han er enormt populær, Instagram-poeten og visesangeren Trygve Skaug, og det er ikke så vanskelig å forstå. En venn i nøden? Trygve er din mann. En kompis i oppturen? Trygve er din mann. En som stiller de samme spørsmålene som deg? Trygve. En mjuk visesanger som også minner om at det fort kan gå godt til slutt? Velkommen til gards.

Rotfesta hverdagspoesi, nært, varmt og sårt om sånne ting som tirsdager er fulle av. Litt sorg, litt glede, litt tro og mer tvil, litt kjærlighet og litt håndterbar filosofi. Han dekker et stort felt, og for å komme de mest poesikompliserte i forkjøpet: Trygve Skaug slår selvsagt opp noen åpne dører. Han er storprodusent av sånne linjer som kan trykkes på kaffikopper i salgsboden, men de fleste av oss lever utmerket med akkurat det.

Rock fra Rogaland

Sølvreven skriver også fine melodier (med litt vennehjelp) som kler tekstene og lar ordene komme langt nok fram. Rundt poeten duver rolige gitarer og småplukk, nennsomt dandert og fornuftig sammenskrudd. Visepopen får litt avlastning et par steder. Rogalands-rock med Dag Vagle på flotte og bibelreferansetunge «Trenger deg» er et godt eksempel og albumets beste spor.

Fakta Trygve Skaug Norsk artist, poet og låtskriver. Han er den mestselgende lyrikeren i Norge og har ligget på topplisten i lyrikk siden 2016. I tillegg er diktene hans blant de mest delte på sosiale medier, med over 300.000 følgere. Han har gitt ut fem soloalbum og gjort alt fra stuekonserter til å fylle Oslo Spektrum. Les mer

Trygve Skaug er en usedvanlig behagelig type å høre på. Alle som vil ha skarpere kanter og sterke meninger må lete andre steder. Det du imidlertid får med vår mann fra Trøgstad er en trivelig følgesvenn gjennom livets Gauss-kurve. Han skriver og synger om de dagene ting går åt skogen, de dagene lyset bryter gjennom skydekket og de stundene vi har som føles viktige og riktige.

På «Sov (mitt kjære land)» har han med seg rølpekonge og tidligere soldat Stian «Staysman» Thorbjørnsen på en sang om barn rammet av krig. De to låter som aspiranter til Nye Rustne Herrer der de legger seg i sporene til Ole Paus og Jonas Fjeld. Fint på en uspektakulær måte.

Han er også god når han svinger innom sitt ambivalente forhold til Vår Herre, og han undrer seg vel så ofte som han setter to streker under svarene.

For folk flest

Av disse 13 sangene er det en liten håndfull som mangler litt ideer og overskudd i produksjonen. De blir vel spinkle, retningsløse og enkle. På den andre siden: Det er akkurat dette som gjør at tirsdagspoesien kommer så godt fram her. Skaug vinner mye mer enn han taper på å være litt forsiktig i antall instrumenter han inviterer med seg. De små fortellingene han kommer med, er tross alt det aller viktigste her, og stort sett holder lydbildet følge med historiene.

Skaugs suksess handler i stor grad om å legge seg tett inntil vanlige folks liv og problemer. Det er som kjent vanlige folks tur nå, og denne mannen er vel omtrent den eneste som holder det han lover. Ikke for komplisert, ikke for enkelt, ikke for høytflygende, men heller ikke helt ferdigtygd.

All’ting ordner seg, små’n, synger han på «Små’n», og der har du Trygve Skaug i et pulsdempende, lettlikt nøtteskall. Små ord til trøst en tung tirsdag, og hvem kan vel ikke ha bruk for det?

Beste spor: «Trenger deg», «Ankeret», «Til Alma».