Historias ende

TEATER: Siste episode i Statsteatrets 1000-årshistorie byr på latter, alvor, leik og ettertanke.

Det er 2066. Atter ein gong heiter kongen Harald. Akkurat som då Statsteatret starta sitt historieprosjekt, med 1066.

Jan Zahl Kulturjournalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

ATTER EIN KONGE

Urpremiere 19. februar. Rogaland Teater, Hovedscenen. Av: Yngve Sundvor og Statsteatret. Med: Kim Sørensen, Per Kjerstad, Cato Skimten Storengen og Gard Bjørnstjerne Eidsvold. Illustrasjonar: Arne Nøst. Dramaturg: Morten Kjerstad. Lyddesign: Rikard Strømsodd. Lengde: 1 time, 15 min (utan pause).

Om det er éin ting som samanfattar Statsteatrets elleville prosjekt – å summera opp 1000 års norsk historie i løpet av ti nyskrivne teaterstykke – så er det dette: Dei får ekstremt mykje ut av lite.

Då dei presenterte seg offentleg første gong i mars 2011, sa regissør og manusforfattar Yngve Sundvor til Aftenbladet at dei var ute etter bandkjensla. Å laga eit band som kunna jamma saman. Som kunne dra på turne i ein kassebil, spela på alt frå naboens låve til Fjæreheia.

Skal du få det til, må du få mykje ut av lite. I «1066 – Slaget ved Stamford Bridge» blei raude serviettar til sprutande blod. I «2066 – atter ein konge» viser plastbeger seg å kunna brukast til så mangt. Ein rekvisitt er ikkje berre ein rekvisitt i hendene på denne gjengen. Det er ein oase.

Framover mot fortida

«2066» handlar altså om framtida. Men det er som om historia gjentek seg, som om ringen blir slutta. Atter ein gong heiter kongen Harald – som i 1066. Og etter apokalypsen i 2031 er nordmennene tilbake ved sverd og kniv, akkurat som i vikingtida. Alle spor av samfunnet før 2031 skal nemleg fjernast, ikkje minst alle bøker og all kunnskap. Sånn sett er dei også tilbake i den mørke mellomalderen, i sine underjordiske grotter.

Virkar bokbrenning som ein god idé? Tenk på kven som har fyrstikkene neste gong.

Eg skal ikkje gå så mykje inn på handlinga, på historia som blir presentert på scenen. Men igjen får altså Statsteatret mykje ut av lite. For opnar du sansane vil du kunna få kolossalt mange assosiasjonar og referansar i løpet av desse 75 minutta. Eg tenkte, i tilfeldig rekkefølge, på Adolf Hitler, på Stalin, på Donald Trump, på kanselleringskultur og woke-folket som vil riva statuar, på IS og sprenging av alle spor av fortid, på pandemi og konspirasjonsteoriar, fake news og ikkje minst på diktatorar og at makt korrumperer.

Det er kolossalt mykje, tidvis på kryss og tvers og i alle retningar. Men eg vil heller ha dette mangfaldet, tvisynet og denne assosiasjonsrikdomen enn eindimensjonalitet og overtydelegheit.

Les også Aldri mer 2031!

Les også Kom deg på teater igjen!

Les også Hot stuff!

Alvor - og underhaldning

Her er, i botnen, eit stort alvor. «2066» teiknar ikkje eit veldig lystig bilete av historia framover. Men så klarer altså Statsteatret, som alltid, å kombinera dette alvoret med underhaldning, med å få oss til å le.

Dette skuldast dels manus, men ikkje minst at bandet er drivande godt samspelt etter over ti år på vegen. Alle dei fire skodespelarane er særs dyktige kvar for seg. Men saman, som eit slags Beatles, har dei både timing og kjemi få ensemble kan visa til. Dei vekslar mellom å spela og leika seg i ein haug ulike roller – og styra teknikken frå sida av scenen. Sånn får du veldig mykje ut av ei lite ensemble.

Det var ein periode omtrent midt i «2066» der eg syns stykket tapte noko framdrift og energi, men det tek seg opp i dei bisarre vendingane som kjem mot slutten. Som i sin tur byr på ein moral verdt å tenkja over. Om at ein skal vakta seg for å brenna bøker, viska ut fortidas spor, erstatta kunnskap og sanning med mytar – og ikkje læra av historia.

Det kjennest nesten litt vemodig at det er over nå. At prosjektet er fullført. At historia har kome til sin ende. Takk for historietimane, Statsteatret!