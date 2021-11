Frontkollisjon

Han har lagd låter for popstjerner, men skulle bare ikke beholdt dem for seg selv.

Jonas Alaska traff oss hardt med sin Dylan-sjarm i begynnelsen av siste tiår. «Girl» er alt vi trodde vi ikke skulle få høre fra 33-åringen.

Stella Marie Brevik Journalist

Jonas Alaska: «Girl» (Braveheart/ The Orchard)

Jonas Alaska har bergtatt mange med sine såre og lekne folk-inspirerte spor de siste ti årene. På sitt sjette album hiver han komfortsonen ut av vinduet og skrur listepopen til 11. Jeg vil kalle stilbyttet modig, men ikke uten nedturer.

Mange av låtene ble opprinnelig skrevet for popens fremtid, og det høres. På «Girl» hersker beats for klubben og lyrikk for kåte tenåringer og menn som vurderer en affære. «Girl» har noen solide poplåter som passer perfekt med Sigrids attitude, eller Astrid S’ høye toner, men Alaska greier ikke bære sine egne tekstlinjer.

Engelsken er ikke on point. Som singer/songwriter med folk-sjarm slapp han unna med dette, men i listepopens krystallklare univers blir vokalens særegenhet en svakhet. «Girl» er på sitt beste når lyskasterne skrus av og tekstene lever i harmoni med opphavsmannen.

Produksjonen og tekstene er flotte, men mannen bak krasjer med det hele og skaper et troverdighetsproblem. Likevel, jeg er spent på neste steg.

Beste spor: «Oh baby please», «Somehow».