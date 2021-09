Bra fra a til å

Musikk er medisin, sier Ian Felice. Husk din daglige dose.

The Felice Brothers er ute med album nummer åtte, eller nummer 15 hvis du tar med egenutgitte plater og annet.

The Felice Brothers: «From dreams to dust» (Yep Roc/Border)

Det finnes ingen grunn i denne verden til ikke å hive seg over åpningen «Jazz on the autobahn». Lou Reed møter Bruce Springsteen, Conor Oberst og Bob Dylan.

Dette er plate nummer åtte fra New York-bandet The Felice Brothers, eller 15 hvis du tar med egenutgitte ting. Kjernen er brødrene Ian og James Felice, og som sist er Jesske Hume og Will Lawrence med. Gjester er Mike Mogis på steelgitar og trompetist Nathaniel Walcott fra Bright Eyes.

Sangene er spilt inn i en gammel kirke i Harlemville, og de synger om isolasjon, kriser, kaos og bristende drømmer. Men på en god måte, ifølge Ian.

«Inferno» er minner fra tenårene, med den merkelig rørende linjen who's that riding on the banks of the Rio Grande? It's Jean Claude Van Dam.

«Silverfish» er en nydelig sang om naturen som tar over, eller kanskje om noe helt annet.

Til slutt skinner håpet om frelse for oss alle i åtte minutter lange «We shall live again» – from Francis of Assisi to the fans of AC/DC.

Nydelig.

Beste spor: Alle.