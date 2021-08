Dybdahl fekk Amanda for beste filmmusikk – for andre gong

HAUGESUND: Thomas Dybdahl er den første komponisten som har fått Amanda-prisen for beste originalmusikk to gonger. Det visste han ikkje sjølv.

Thomas Dybdahl vann Amanda for beste filmmusikk – for andre gong.

I 2010 fekk Dybdahl Amanda for beste musikk for Arild Østin Ommundsens «Rottenetter». Laurdag kveld fekk han prisen igjen, for musikken til fjorårets beste barnefilm, Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsens «Tottori».

– Eg visste ikkje at ingen andre har vunne den prisen to gonger, nei, seier Dybdahl når han møter Aftenbladet med Amanda-statuetten trygt i famna etter at han fekk prisen på scenen i Festiviteten i Haugesund.

– Lagar du musikk på ein annan måte når du lagar musikk til film enn når du berre lagar musikk?

– Det er ein heilt annan måte å laga musikk på. I ein film er det ikkje musikken som står i fokus. Musikken er der for å bidra til å fortelja ei historie. Musikken kan vera så fin han vil, men driv han ikkje historia framover, fungerer det ikkje, seier Dybdahl.

Dybdahl har jobba lenge med Østin Ommundsen og Salomonsen – men det er også dei einaste norske filmskaparane han har laga musikk for.

– Og så har eg laga litt musikk til svenske og danske filmar, seier Dybdahl.

To av tre

«Tottori» fekk dermed to av dei tre Amanda-prisane filmen var nominert for. Prisen for beste regi glapp – den gjekk til Yngvild Sve Flikke for «Ninjababy». Arthur Berning frå Stavanger var nominert i klassen for Beste mannlege hovudrolle for sin innsats i «Ninjababy», men den prisen gjekk til Jakob Oftebro for rolla i «Den største forbrytelsen».

«Ninjababy» vann fire Amanda-prisar. «Kunstneren og tyven», som blant anna handlar om Karl-Bertil Nordland frå Sandnes, vann tre - blant dei Beste norske kinofilm.

– Eg trur ikkje de skjønar kor absurd det kjennest, sa Nordland frå scenen. For få år sidan levde han som heimlaus og narkoman, og brukte kvart ledig minutt på å jakta på stoff for å unngå abstinensar.

– Nå står eg her, høgt utdanna, med denne gjengen, med familie, med eit heilt anna liv, sa ein rørt Nordland.

Takk og takk

Frå scenen takka Dybdahl Arild og Silje for å bli spurt.

– Me har jobba saman i 12–13 år. Ingenting hadde skjedd om dei ikkje spurte, gav med fridom og lét meg gjera det eg ville, sa Dybdahl, takka ein haug folk – og la til at han alltid gløymer nokon når det skal takkast.

Så når me står der i foajeen, kjem han på at han burde takka John Lilja, som arrangerte musikken for Stavanger Symfoniorkester.

– Og så må du få med at Billie og Vega – som spelar hovudrollene i «Tottori» – er verdas kulaste jenter.

