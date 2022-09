Liv i arkitekturen

ARKITEKTUR: God arkitektur aukar livskvaliteten vår, meiner Helen & Hard. Arkitektkontoret får Aftenbladets kulturpris for 2022.

Siv Helene Stangeland og Reinhardt Kropf er paret bak arkitektfirmaet Helen & Hard. Her er dei på kontoret i Stavanger aust.

Jan Zahl Kulturjournalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Fakta Helen & Hard Arkitektfirma etablert i Stavanger i 1996 av Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf. Har i dag kontor i Stavanger og Oslo. Har vunne ei rekke prestisjetunge prisar for arkitekturen sin. Har blant anna teikna Vennesla bibliotek/kulturhus, Preikestolen fjellstue, Flekkefjord Kulturhus, Vindmøllebakken i Stavanger, Finansparken for SR Bank i Stavanger, Geoparken og Bore strandhotell. Årets mottakar av Aftenbladets kulturpris. Les mer ↓

– Kva er det ved arkitekturen til Helen & Hard som gjer at de vinn alle desse prisane?

Helen & Hard – nærmare bestemt Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf – ser på kvarandre, ler, nøler litt. Dei sit – arkitektfagleg korrekt kledde i enkelt svart – på det lyse og luftige kontoret i 5. etasje i Stavanger aust. Rundt oss er det små modellar av store bygg, masse lyst tre. Det er ingen tvil om at me er på besøk på eit arkitektkontor. Men korleis forklara kvifor akkurat deira arkitektur blir kåra til Årets bygg, vinn Byggeskikkprisen, blir plukka ut til å representera Norge på verdas mest prestisjetunge arkitekturutstilling, i Venezia?

– Me var tidleg ute med å utfordra den vanlege tankegangen rundt trebygg. Vår spesialitet har blitt å byggja store og uvande bygg i tre, i organiske former. Det er ikkje så lett – og det er få andre i Norge som gjer det, svarer Helen, altså Stangeland.

– Og så var me tidleg opptekne av berekraft, gjenbruk og den sosiale dimensjonen. Me prøver å laga arkitektur som forbetrar livet, som er unik – men som samtidig tek vare på kloden, for å seia det litt pompøst, seier Hard, altså Kropf.

Finansparken i Bjergsted blei kåra til Årets bygg i 2019.

Stavanger + Graz

Han er frå Graz i Austerrike. Ho frå Stavanger. Dei møtte kvarandre på Arkitekthøgskolen i Oslo tidleg på 1990-talet. Dei fann tonen – på alle vis – og etablerte sitt eige arkitektfirma i 1996. I starten var det berre dei to, på Tou Scene. I dag er dei 27 tilsette frå ti land, og med kontor både i Stavanger og Oslo.

– Det er sjølvsagt noko heilt anna i dag, med eit stort lag som jobbar saman og eigen administrasjon. Men tanken om berekraft og inspirerande arkitektur har lege fast heilt sidan starten, seier Kropf.

Utviklinga gjekk strengt tatt ikkje frå å byggja små bustadhus i starten til å byggja store praktbygg i dag. Læringa og inspirasjonen til å jobba med tre kom tvert imot frå ombygging av gamle trehus i Stavanger sentrum. Som fleire av sjøhusa langs Skagenkaien.

– Me lærte enormt mykje om tre, gamle byggeskikkar og robuste konstruksjonar av det arbeidet, seier Stangeland.

Fakta Juryens begrunnelse «Arkitektur er estetisk organisering av praktisk virkelighet”, sies det. Denne korte definisjonen sier noe om hvorfor arkitektur er viktig, hvorfor bygningers og områders utforming påvirker livene våre helt konkret, og hvorfor arkitektur og byutvikling skaper så stort engasjement som det gjør. I Stavangerområdet har vi flere arkitekter som har gjort seg bemerket gjennom flere år - både nasjonalt og internasjonalt. Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf har gjennom arkitektfirmaet Helen & Hard ikke bare utviklet en rekke særpregede bygninger. De har også løftet fram nye tanker om boformer, gjenbruk, bærekraft og materialvalg som har vakt berettiget oppsikt langt utenfor Stavangers og Norges grenser. Helen & Hard har fått mange priser og mye heder for sin estetiske organisering av praktisk virkelighet. Nå får de også Stavanger Aftenblads kulturpris. Les mer ↓

Opp i tre

2004 og Preikestolhytta markerer starten på Helen & Hards satsing på tre. Nettopp med utgangspunkt i det som allereie fanst frå før av der eit nytt bygg skal reisast.

– Den nysgjerrige og kreative tilnærminga har lege fast sidan starten. Før me skulle teikna Preikestolhytta, undersøkte me kva som fanst av byggemåtar, ressursar og handtverkstradisjonar i Ryfylke frå før av. Og så bygde me vidare på det, seier ho.

Staden der eit bygg skal stå er altså heilt avgjerande for arkitektane. Før dei teiknar ein einaste strek, dreg dei ut på staden, gjer seg kjent med korleis det ser ut der. Deretter startar arbeidet med å utvikla eit bygg som passar akkurat der.

Men ikkje berre staden spelar inn på det ferdige resultatet. Helen & Hard vil også ha innspel frå menneska som skal bruka bygga, så tidleg som råd i prosessen, frå 2012 nedfelt i ein eigen modell dei kallar «Gaining by Sharing».

– Dette er det spennande med arkitektur. At det er ei form for samskaping. Det er ikkje berre ein arkitekt som teiknar, men eit samspel med staden, brukarar og materialar, seier Kropf.

Eigen stil?

– Er dette noko spesielt for Helen & Hard – gjer ikkje alle arkitektar dette?

– Alle blir jo lært opp til å gjera dette. Men alle har sine eigne metodar. Me er nok meir konsekvente og radikale. Kvart bygg me lagar blir unikt og knytte tett til staden det står på, svarer Stangeland.

– Me startar alltid med å gå ein heil dag rundt på staden der bygget skal stå. Andre arkitektar har kanskje meir av sin eigen stil, seier Kropf.

– Har ikkje de dykkar eigen stil? Går det an å sjå på eit bygg at det er teikna av Helen & Hard?

– Andre vil nok seia det. Peika på at det er bygd i tre, at formgjevinga er organisk. Men det er ikkje viktig for oss at det blir kjent igjen, seier Stangeland, mens partnar Kropf følgjer opp:

– Me er framfor alt interesserte i materialet. I treet i seg sjølv.

– Skikkeleg «tree huggers»?

– Eg pleier alltid avslutta mine presentasjonar med eit bilete der eg står og held rundt eit tre, flirer Kropf.

Før ein bygger i stor skala, lagar arkitektane små modellar av konstruksjonane dei har laga på teiknebrettet.

Vestlandsk arkitektur?

Stangeland er frå Stavanger, Kropf frå Graz. Men er det noko spesifikt stavangersk, vestlandsk, norsk – eller austerriksk – ved arkitekturen deira?

– Me byggjer på vestlandsk byggetradisjon – i kombinasjon med sveitsisk og austerriksk ingeniørkunst, svarer Kropf.

For på Vestlandet har ein altså bygd både hus og båtar i tre i hundrevis av år. Ein har til dømes brukt treknektar for å stiva av, naglar av tre for å binda saman. Dette kan du sjå ekko av i Helen & Hards Finansparken i Bjergsted, som i 2019 blei kåra til Årets Bygg av norsk byggebransje.

– Desse teknikkane ser du ikkje i Alpane. Mens ein både der og her bruker lafte- og stavteknikkar, seier Kropf.

Fakta Aftenbladets kulturpris Prisen består av statuetten «Blomekransen» og 30.000 kroner. 20 siste vinnarar: 2002: Morten Abel, tekstforfattar, komponist og artist 2003: Nils Henrik Asheim, komponist og kulturgründar 2004: Kristoffer Joner, skodespelar 2005: Odveig Klyve, lyrikar 2006: Jon Arne Sægrov, Gosen-revyen og sentral i revymiljøet i Stavanger 2007: Karen og Jens Erland, biletkunstnarar 2008: Hanne Tømta, teatersjef 2009: Svein Tang Wa, trubadur, tekstforfattar, biletkunstnar 2010: Leif Ove Andsnes, pianist 2011: Helge Torvund, poet 2012: Kaizers Orchestra, rockeband 2013: Tønes, artist 2014: Tore Renberg, forfattar 2015: Sølvberget, kulturhus 2016: Nina Ellen Ødegård, skodespelar 2017: Børge Lund, skapar av teikneserien Lunch 2018: Arne Nøst, teatersjef 2019: Janne Stigen Drangsholt, forfattar 2020: Vågen videregående skole, musikk, dans og drama 2021: Natasja Askelund, biletkunstnar og uredd debattant Les mer ↓

Nye tankar

Helen & Hard har ikkje berre markert seg gjennom bygga dei har teikna. Dei har også opplevd stor internasjonal interesse rundt tankane dei har rundt framtidige bu- og byggeformer.

– Dette er store spørsmål ein diskuterer i heile byggebransjen. Byggenæringa har eit for stort fotavtrykk i klimarekneskapen, men her er store moglegheiter for å endra ressursbruk, materialval og heile måten ein byggjer på, seier Stangeland.

Dei to meiner noko av interessa rundt deira tankar kan ha med at dei snur noko av tankegangen på hovudet: I diskusjonen rundt forbruk og berekraft handlar det stort sett om kva me må kutta ut, om nødvendige offer. Men Stangeland og Kropf meiner altså dei kan laga berekraftig arkitektur som aukar livskvaliteten. Ikkje minst fordi dei tek inn den sosiale dimensjonen, altså levande menneske.

– Folk lever og er friskare i mange fleire år enn før. Samtidig er einsemd eit aukande samfunnsproblem. Me blir nøydde til å dela meir og eiga mindre framover – det finst ingen veg utanom, seier Stangeland.

– Diskusjonen rundt berekraft, klima og delingskultur kan fort bli både teoretisk og metafysisk. Då me stilte ut vår modell av Vindmøllebakken i Venezia, merka me stor interesse fordi dette var ei konkretisering av tankane, ikkje berre snakk, seier Kropf.

Vindmøllebakken er eit bufellesskap i Stavanger aust. Her bur rundt 67 menneske frå rundt 0 til nærmare 80 år – inkludert Stangeland og Kropf. Kvar leilegheit er ikkje så stor, men bebuarane deler 500 kvadratmeter fellesareal. Hit valfartar arkitektar frå inn- og utland for å sjå å læra. Og eit utsnitt av eit bufellesskap basert på erfaringar frå Vindmøllebakken blei altså bygd til biennalen i Venezia. Det er omtrent som å bli nominert til Oscar for arkitektar.

– Det fremmer helse og velvære å bu i eit miljøvennleg og vakkert hus, seier Reinhard Kropf.

Jålete og dyrt?

– Den folkelege kritikken mot arkitektar er at de er dyre og jålete?

– Dette er ein viktig kritikk, blant anna formulert gjennom Arkitekturopprøret. Eg trur ikkje problemet løyser seg bare av at arkitektar teiknar finare bygg, men kjem tilbake til meir grunnleggande naturlege og opplevbare kvalitetar, seier Kropf.

Han meiner også dette er eit problem på systemnivå:

– Me har kjempa i 15 år for å få bygga bustadprosjekt i tre som også er fine å sjå på. Det blir ikkje nødvendigvis dyrare, men handlar om innstilling, seier Kropf.

Når byggebransjen er van med å bygga i stål og betong, kan det vera krevjande å endra tankegang og arbeidsmåtar.

– Men nå skjer det noko. Nå vil fleire aktørar bygga i tre. Me ser det særleg i Stavanger, seier Kropf.

– Men kva vinn ein på å få ein arkitekt til å teikna huset framfor å byggja eit ferdighus?

– Det treng ikkje å bli dyrare. Du får skreddarsøm. Det betyr at du i dialog med arkitekten kan kutta ut det du ikkje treng og få det du har behov for. Arkitektur ligg mellom kroppen og staden. Det er godt å vera i eit godt hus. Det er veldig naturleg, eigentleg, seier Stangeland.

Partnar Kropf fullfører tanken:

– Det fremmer helse og velvære å bu i eit miljøvennleg og vakkert hus. Estetikk har med vår natur å gjera, mindre med stil og smak. God arkitektur aukar livskvaliteten vår. Der ligg gevinsten.

Finansparken i Bjergsted er eitt av Europas største næringsbygg bygd i tre.