Lyden av Jæren

Ambient/elektronika som lyden av jærstrendene? Ja, jo, det funker.

Idar Andersen har byttet ut sjømannsrocken med ambient. Han fikser begge deler.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Idar Andersen: «Bore» (Tucan Sounds)

På et tidspunkt solgte Idar Andersen alt han hadde, kjøpte seilbåt, seilte i Karibia og «fant opp» sjømannsrocken. Det ble det fin musikk av. Nå har den lett eksentriske mannen, tidligere kjent som «Cpt. Biff», lagt 3/4 takt, trekkspill, blåsere, mannskor og shanty bak seg og kastet seg på ambienten og den instrumentale elektronikaen. Han blir neppe rik av det, men han han en slags teft for stemningsfull musikk denne mannen. «Bore» er et smalt album, en form for lydlegging av Jæren på kalde dager. På fire lange, meditative spor knirker og skraper han seg gjennom små melodisnutter, buldrende pulsbeat og x antall lag med arpeggioer og saktegående bevegelser. På «By the Figgjo river» gjør Jørgen Aasland en framifrå innsats på mørk saksofon.

Smalt, altså, men ganske stilig, hvis du makter å lukke øynene og bare ta det inn, uten å lete febrilsk etter popmusikkens faste knagger.

Beste spor: «By the Figgjo river»