Milliardærer bak ny nettavis

Helge Lurås blir ansvarlig redaktør for den nye avisen, som på sin nyopprettede Facebook-side lover å fremstille saker fra en annen vinkel enn etablerte massemedier. Den nye avisen ønsker å få fram sakene som massemediene ikke ønsker å dekke, skriver Aftenposten.

Lanseringen skjer mandag 28. august – to uker før stortingsvalget.

– Vi skal dekke et bredt utvalg av temaer i nyhetsbildet. Lanseringen skjer midt i valgkampen, så vi kommer til å dekke den. Det blir nasjonale og internasjonale nyheter som temamessig ikke vil skille seg veldig fra etablerte aktører, sier Lurås, som fra før er kjent som leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse.

Resett skal formidle nyheter både gjennom tekst og levende bilder. Den skal være politisk uavhengig, få fram et mangfold av meninger og lover lengre og dypere debatter og studiosamtaler på nett-TV.

I tillegg til Lurås selv, er de profilerte investorene Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen inne på eiersiden gjennom sine selskaper. Det samme er Monica Staff, Christian Mikkel Dobloug og Håkon Wium Lie. Til sammen har de bidratt med 1 million kroner i prosjektet. Ifølge Lurås skal avisen basere seg på mye frivillig arbeidskraft.