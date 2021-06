Snart utsolgt for Mods-billetter på lørdagen

– Vi har snart under tusen billetter igjen til lørdagen. Salget går strålende, sier Vikings Børge Moi Nilsen.

Mods er klar for nok et comeback, og en av konsertene er snart helt utsolgt. Foto: Fredrik Refvem

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mods gjør sitt foreløpig aller siste comeback neste sommer. Da tar de rennafart og spiller to kvelder på SR-Bank Arena, Vikings hjemmebane. Et år før balubaen er Vikings salgssjef sterk i troen, med god grunn.

– Det er faktisk bare tusen billetter igjen til konserten på lørdagen. Det tallet synker mot null ganske fort.

Arrangørene har satt stopp på 23.000 hver kveld. I teorien kunne noen flere kommet inn, men de ville i så fall fått både sikt og lyd som ikke ville vært optimal.

Den første konserten, fredag 10. juni, er det flere ledige billetter bekrefter Moi Nilsen.

– Der er det en del tusen igjen, ja. De som må gå på lørdagen må være veldig raske. Jeg tror vi selger ut fredagen også, det er tross alt et helt år til. Men lørdagen er snart helt full.

Foreløpig er det bare Mods som er annonsert, men disse to kveldene kommer til å inneholde en god del mer enn bare det ene bandet. Tidligere Mods-konserter har bydd på alt fra sprengebaser til hest, planlagte jagerfly og Rogaland all stars-kavalkader. Hva det blir i år er foreløpig ikke kjent.

– Vi kan garantere at det blir en helaften – to, faktisk – som folk vil huske lenge, sier Moi Nilsen, som lover at det kommer drypp om resten av programmet så snart dette er klart.