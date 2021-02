Aftenbla-bla direkte på Clubhouse

Bli med på oppladningen til ukens Aftenbla-bla-episode.

Klokken 10 onsdag formiddag går Leif Tore Lindø, Jan Zahl, Janne Stigen Drangsholt og Harald Birkevold i studio for innspilling av en fersk Aftenbla-bla-episode.

I forkant av opptaket samles podkastpanelet til en halvtime med lytterdrøs. Har du spørsmål om Haralds turer på galeien eller Leif Tores forhold til sjokoladen fruktnøtt? Eller om amerikansk politikk? Fyr laus! Du er velkommen opp på den virtuelle scenen for å stille spørsmål til podkastpanelet eller for å komme med innspill til temaer du vil ha opp til diskusjon i podkasten Aftenbla-bla.

Dørene til Clubhouse-rommet åpner klokken 9 onsdag morgen.

Hvor og når?

1 Last ned og registrer deg For å bli med på denne førpraten må du ha lastet ned og registrert deg som Clubhouse-bruker. For å registrere deg må du få en invitasjon fra en annen bruker. Appen er foreløpig bare tilgjengelig for Iphone. Har du ikke mulighet til å laste ned appen? Trøsten er at en ny Aftenbla-bla-episode blir tilgjengelig torsdag.

2 Finn det rette rommet Etter nedlasting og registrering: Klikk deg inn i dette Clubhouse-rommet (ekstern lenke).

3 Vil du snakke? For å vise at du vil opp på scenen for å stille prate: Trykk på hånda i nedre høyre hjørne. Da kan podkastpanelet invitere deg opp på den virtuelle scenen. Dere har selvsagt lov til å bli med som lyttere, men ekstra hyggelig om det passer å ta ordet. Samtalen skjer direkte og Aftenbladet gjør ikke opptak av samtalen. Trykk på hånda om du vil opp på scenen og stille spørsmål eller prate med podkastpanelet.

Clubhouse? Hva er det?

Kort fortalt er Clubhouse en lydbasert app som lar brukeren starte, delta i eller lytte til samtaler om mange ulike temaer. Appen er fri for innlegg, bilder og video – alt man deler er et profilbilde og stemmen sin. Samtalene kan være alt fra en intim telefonsamtale til flere tusen som lytter til et intervju. Brukerne følger folk og klubber som omhandler alle mulige temaer, og appen oppfordrer folk til å bruke sine ekte navn.

Appen er et sted mellom podkast, telefonkonferanse og sosialt medium. Den er foreløpig gratis og reklamefri, men er kun tilgjengelig på iPhone og kan kun lastes ned dersom du får en invitasjon fra en annen bruker. Til sammen er appen blitt lastet ned 5,3 millioner ganger.

Usikker på hva Clubhouse er? Hør Teknologimagasinet forklare og vurdere konseptet: