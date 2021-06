Finfin pianotrio

Svein Olav Herstad Trio er litt over alt, og der passer de godt.

Svein Olav Herstad Trio

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Svein Olav Herstad Trio: «Schizo» (Curling Legs)

Svein Olav Herstad Trio har gjennom 15 år vært gitt solide bidrag til den norske jazzen. De ga blant annet ut den meget gode «The Ballad Book» i 2017, og har hatt fine konserter i Stavanger. På «Schizo» fortsetter de i det gode sporet. Odda-pianisten har med seg Magne Thormodsæter på kontrabass og Håkon Mjåset Johansen på trommer, en utmerket, samspilt, energisk og fintfølende trio som kanskje ikke bryter veldig mye nytt land, men som manøvrere svært godt i kjent trio-farvann.

Aller beste er de på balladene, sanger som med en rolig nerve virker å kretse rundt å balansere flere tanker samtidig. Litt schizo, altså. De er fint knirkete på «Chaplin» og «Tony Bright Donkeyman», deilig svingmyke på «Old Country», hastig energiske på «Bird Food» og lydsporet til en jaktende New York-detektiv på «Thumb’s Up for Dr. C.H», mørke på «Satan III» og rett fram, passende nok, på «Klisjé».

Fin plate, god variasjon, bra folk, og få gjerne med deg en konsert neste gang du har sjansen.

Beste spor: «Old Country», «Out of Cash»