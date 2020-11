Intime hint om tapt og funnet kjærlighet

Ariana Grandes sjette fullengder oser av intime stunder mellom laknene.

Ariana Grandes stemme har en spennvidde på fire oktaver. I fjor ble hun den første soloartisten til å oppnå første, andre og tredje plass samtidig på den amerikanske hitlisten Billboard Hot 100. Foto: Dave Meyers

Stella Marie Brevik Journalist

Ariana Grande: «Positions» (Republic/Universal)

Ved første lytt virker det som om albumets eneste stikkord er sex, men leter man i linjene finner man en god del hint om årene med offentlig krangling, samlivsbrudd og dødsfall – og at dette ikke har knust henne.

I 2017 ble Ariana Grande og fansen rammet av en tragedie da en selvmordsbomber tok livet av 22 mennesker på en konsert i Manchester.

I 2018 døde eksen hennes, rapperen Mac Miller, trolig av overdose. Paret hadde gått hver til sitt samme år etter to år sammen. Noen måneder senere ble det slutt mellom Grande og forloveden Pete Davidson.

Med disse hendelsene friskt i minne, er det kanskje ikke så rart at hun i 2019 utga det som ser ut til å fortsatt være hennes beste album til nå, nemlig «Thank u, next».

Fakta Ariana Grande Bakgrunn: Ariana Grande-Butera er født 26. juni 1993 i Boca Raton i Florida. Utgivelser: «Yours truly» (2013), «My everything» (2014), «Dangerous woman» (2016), «Sweetener» (2018), «Thank u, next» (2019). Les mer

Albumet var både helhetlig og underholdende, men også en flott balansegang mellom savn, refleksjon og en fremtidsrettet attitude. Albumet var av type pop, men hadde også elementer av hip hop, og r’n’b.

«Positions» er mer r ’n’b og 90-tallsinspirert enn noe annet hun har laget. Mariah Careys diva-sjel er her, men Grande minner også om tidlig Beyoncé og Kehlani i ånd og innhold.

Selv på de nærmest rene poplåtene, som «Positions», syrer nostalgien fra 90-tallet gjennom.

«Shut up» er platas startskudd og kaster tankene mot SZAs kritikerroste debutalbum.

Sporet legger tonen for hele albumet; bare dumt Grande ikke har tatt med seg dette lydbildet gjennom resten av plata.

Her tar hun et oppgjør med dem som kanskje vil mene noe om det eksplisitte og skamløse innholdet som er i vente, samtidig som hun ber folk ikke føle medynk:

All them demons helped me

See shit differently

So don't be sad for me

Etter dette legger Grande lite mellom. Neste spor «34+35», som blir 69, er rent begjær:

Can you stay up all night?

Fuck me 'til the daylight

På «Just like magic» gir hun seg selv en fortjent selvtillits-boost ved å se på hvordan hun har fått det hun har. Konklusjonen er hardt arbeid og en god dose flaks. Her hinter hun også til avdøde Miller:

Keep my conscience clear

That's why I'm so magnetic

Manifest it, I finessed it

Take my pen and write

Some love letters to Heaven

Også duetten med The Weeknd, «Off the table», kan se ut som å handle om eksen:

Never thought you'd be

So damn hard to replace

I swear it don't need to be this way

If I can't have you

Is love completely off the table?

Do I sit this one out

And wait for the next life?

Tekstmessig kan mange låter oppfattes som nære og personlige, men mister mye når innpakningen gjør at de lett kan forveksles med kollegers hits.

Migos-flowen, vokal-trioler for de teknisk avanserte, har preget de globale hittene de siste årene. Den er også en gjenganger på dette albumet. Ingen tvil om at oppbygningen er fengende, men kan vi please finne på noe nytt nå?

Det er flott å høre at Ariana er fornøyd med nåværende tilstand. Det er flott at hun omfavner egen seksualitet og nyter fritiden, men jeg etterlyser ennå låter som ikke høres ut som den musikalske varianten av en ferdigpizza.

På sitt beste kan «Positions» både fenge og røre hjerterota. Det er en ok popplate som får plusspoeng for å sette stemning, gode påskeegg og skamløs layout, men den sliter med å ta opp arven etter «Thank u, next».

Beste spor: «Shut up», «POV».