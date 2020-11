Ukens anbefalte sanger

Luli, eller LULI som hun selv skriver det, er Julie Enger Børresen.

Luli nærmer seg sitt første album. Foto: Helle Navratil

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Børresen var trommeslager i stavangerbandet Frk. Fryd, som satte sluttstrek i 2015. Hun flyttet til Oslo og spilte i ulike band, før hun startet soloprosjektet Luli.

På den nye singlen har hun med seg Izabell, markant rapper fra Stavanger. Debutalbumet til Luli er planlagt å komme neste år.

«Tornerose» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Hør også listen med tidenes beste julesanger og listen med årets julesingler, som oppdateres etter hvert.

Her er listen

Tornerose – Luli & Izabell

A quiet place – Nick Lowe

Clementine – Bonny Light Horseman

Crash at Lake Placebo – Guided By Voices

Closer now – Carl Anderson

Tom Traubert’s blues – Eivind Jul

Detour – Ainslie Wills & Old Sea Brigade

Soulfood mama – Skage

A trail of wind and fire – Rats On Rafts

Doublewhiskeycokeonice – Dave Hause & Lilly Hiatt

(Under the) Heavy sun – Daniel Lanois

Blue – Angelo De Augustine

Minnesota – Mick Flannery & Anais Mitchell

Officer of love – Caamp

Motvind – The Bæn & Det Pene Bæn

Månen – Linus Hasselberg

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.