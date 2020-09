Vellykket tv-drama fra det flerkulturelle Norge

I «Norsk-ish» forsøker tre unge andregenerasjonsinnvandrere å finne seg selv og sin egen identitet i spriket mellom foreldrenes forventninger og sine egne drømmer.

De tre hovedpersonene i «Norsk-ish» har familiebakgrunn fra henholdsvis Iran, India og Tyrkia, men er oppvokst i Oslo. Foto: NRK

Kine Hult Journalist

Norsk-ish

NRK Drama. Premiere: 21. september, NRK TV og NRK 1. Antall episoder: 8. Skuespillere: Selda Ekiz, Ravdeep Singh Bajwa, Nasrin Khusrawi, Amanda Hedvig Strand, m.fl.

Serieskapere: Bahareh Badavi og Melike Leblebicioğlu

Regi: Terje Rangnes

I den nye NRK-serien «Norsk-ish» møter vi tre unge voksne som er oppvokst i Norge, men som på forskjellige måter havner litt i skvisen mellom foreldrenes utenlandske kultur og den kulturen de lever i utenfor barndomshjemmets vegger. Det kunne fort blitt litt velmenende og traust, men serien framstår tvert imot som frisk og litt vågal. Den harselerer og problematiserer, samtidig som den nyanserer og forklarer.

Allerede i åpningsscenen får vi et godt anslag på hva vi kan vente oss: Her kommer den norsk-iranske Fariba (Nasrin Khusrawi) hjem fra USA, og har piggene noe så aldeles ute i passkontrollen, når hun blir spurt hvor hun kommer fra. Etter en lang harang om at hun er har norsk pass og har bodd i Norge hele livet, forklarer den tålmodige passkontrolløren at han bare ville vite hvilket fly hun kom med.

Dette er programleder Selda Ekiz’ skuespillerdebut, og det er en glede å se hvor naturlig hun går inn i rollen som den unge, sekulære legen Helin, som til tross for at hun spiser svin og er oppdradd i et liberalt hjem, trekkes mot en konservativ muslimsk mann. Dette framstår til dels som et ungdomsopprør med motsatt fortegn av det vi aner at foreldrene hennes i sin tid gjorde.

Den tredje hovedpersonen er Amrit (Ravdeep Singh Bajwa). Han driver bar og lever et like «vestlig» liv som sine to venninner – han har til og med bunad og synger i mannskor – men likevel kvier han seg for å fortelle sin mor at han har etnisk norsk samboer.

Serieskaperne Bahareh Badavi og Melike Leblebicioğlu tør å pirke borti ømtålige temaer som muslimsk æreskultur, arrangerte ekteskap og kontrollerende miljøer hvor folk spionerer og sladrer, spesielt om unge kvinner som ikke oppfører seg slik tradisjonene dikterer. Samtidig harselerer de med dobbeltmoral og andre usjarmerende trekk hos mediene, og med flåsete nordmenn som ikke klarer å legge lokk på fordommene sine, om de er aldri så velvillig innstilt til de mer eller mindre nye landsmennene de møter.

De tre hovedpersonene framstår som troverdige og ekte mennesker, som famler seg litt fram i livet, gjør dumme feil og sårer sine nærmeste innimellom. Det er ofte morsomt, men også med en litt bitter undertone. Det er lett å forstå usikkerheten de tre kjenner på, og serien er en viktig påminnelse om hvordan tilsynelatende oppegående mennesker noen ganger kan slite med å gjøre det de selv synes er det rette.