Annerledes jul på rogalandsvis

Du har garantert hørt «Et barn er født i Betlehem», men har du hørt alle versjonene av den? Det er det neppe noen som har.

Annerledes versjoner av kjente og mer ukjente sanger. Fra venstre Andreas Ulvo, Åshild Vetrhus og Morten Barrikmo. Foto: Elisabeth Bjørkhaug

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er kanskje den julesangen vi har samlet inn flest versjoner av, sier Åshild Vetrhus.

Ved siden av å være musiker jobber hun på Folkemusikkarkivet for Rogaland, beliggende på Ryfylkemuseet på Sand.

I over hundre år er det blitt samlet inn enorme mengder folkemusikk fra fylket ved hjelp av lydopptak og nedskrevne noter. Denne registreringen pågår fortsatt.

– Opptak viser hvordan de sang akkurat den dagen, sier Åshild.

Neste gang kunne det kanskje lyde litt annerledes. Folkemusikk er noe levende.

– Nesten som et virus, sier hun.

Sanger fra heimbygda

Sammen med Andreas Ulvo og Morten Barrikmo byr hun på en juleplate av det annerledes slaget. Vi får fortsatt «Et barn er født i Betlehem» og «Her kjem me dine arme små», men ikke helt som vi er vant til.

– Melodiene i salmeboka er bare én av mange melodier til slike sanger. I tillegg hadde man langt tilbake ikke orgel i kirkene, slik at det var lettere at sangene forandret seg. Det finnes ulike versjoner i hele landet.

Trioen byr på lokale, tradisjonelle julesalmer fra Egersund i sør til Suldal og Karmøy i nord.

– Og det føles ekstra fint å synge sanger fra heimbygda, sier Åshild.

Hun har bygd seg hus i Bråtveit i Suldal, like ved der hun vokste opp.

– Bestefar kjøpte garden Vetrhus av Per Vetrhus, forteller hun. Og Per er samme mann som står bak den variasjonen av «Et barn er født i Betlehem» som vi får på platen.

Snodig og snirklete

I 1999 ga Ruth Anne Moen ut boka «Den yndigste Rose - Julesalmar frå arkivet». Til boka hørte det med en cd, der Åshild deltok.

Dei snodige, snirklete melodiane og dei varme, levde stemmene til menneska i arkivopptaka kraup inn under huda mi. Tekstane er alderdomlege, men samstundes er det ei eiga høgtid over dei. Dette er songar som vart brukte i jula lokalt der me bur, songar som er stadeigne og unike, skriver hun i heftet som følger med årets plate.

– Dette er min måte å synge disse sangene på. En tradisjon er noe som utvikler seg. Først kan man ape, så kan man skape, sier Åshild.

Ut på turné

Går alt etter planen, starter trioen sin juleturné i Voss søndag 6. desember. Siden besøker de fortløpende Suldal, Sauda, Sola, Røldal og Utne. Konserten i Vikedal måtte droppes på grunn av smittefare, og publikumstallet de andre stedene er begrenset til 50.

– I Sola ruinkirke er det dessverre rom til enda færre. Det viktigste er at det skal være trygt, sier Åshild.

Selv er hun kjent fra trioen Tindra, mens Andreas Ulvo har spilt sammen med Ingrid Olava, Mathias Eick, Thom Hell og flere andre. Morten Barrikmo er en improvisasjonsmusiker som har spilt med Trondheim Jazzorkester, Oslo Sinfonietta, Kork, BIT20 Ensemble og andre.