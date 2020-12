Holder det å være ydmyk?

Et stille comeback i stormen som raser rundt ham.

Ryan Adams trakk seg tilbake fra offentligheten da han i februar 2019 ble beskyldt for overgrep. Foto: Dan Hallman/NTB

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ryan Adams: «Wednesdays» (PaxAm)

Halvannet år etter at sju kvinner beskyldte ham for overgrep, er det neppe tilfeldig at Ryan Adams åpner med «I’m sorry and I love you»:

If I could hold your hand, maybe you'd understand, how blue that I am. If I could see your face, maybe it could erase, the lies with the truth.

Sangen viser hvorfor Adams en gang ble kalt den nye Neil Young og hvorfor Elton John har vært en fan. Den handler om tapt kjærlighet, men passer mistenkelig godt som et svar på anklagene.

Fakta Ryan Adams Bakgrunn: Født 5. november 1974 i Jacksonville i North Carolina. Utgivelser: 17 soloalbum. Det første var «Heartbreaker» i 2000, det forrige var «Prisoner» i 2017. I tillegg kommer tre album med Whiskeytown og ett med The Finger. Les mer

Fjoråret startet offensivt. Ryan Adams erklærte at han skulle gi tre plater i 2019. Den første skulle hete «Big Colors» og komme 19. april. Den andre, «Wednesdays», skulle ha hele 17 spor.

I februar samme år rakner det. New York Times publiserer en artikkel der sju kvinner anklager ham for overgrep og uønsket seksuell adferd. Eks-kona Mandy Moore er blant disse, i tillegg til en mindreårig fan og artisten Phoebe Bridgers.

Artikkelen fillerister Adams, som via Twitter svarer at noe er feilaktig framstilt, noe er overdrevet og noe er rett og slett løgn. Han innrømmer ingenting, men beklager dypt at noen føler seg såret.

Samtidig avlyser han den planlagte turneen. Så blir det stille, inntil han i juli i fjor legger ut en bit av «I'm sorry and I love you», en sang som var tiltenkt vrakede «Big Colors».

Ett år senere, i juli i år, sender Adams et brev til Daily Mail. Han forteller at han nå er blitt edruelig, skjønner skaden han har voldt andre og føler seg knust av det. Han håper de kan tilgi ham.

Samtidig forteller han at han har skrevet sanger nok til et halvt dusin plater.

Ny stillhet, inntil han plutselig legger ut platen «Wednesday» natt til fredag 11. desember, redusert til 11 sanger. Ni av de opprinnelige, pluss to fra «Big Colors»: «I’m sorry and I love you» og «Dreaming you backwards».

Det aller meste handler om tapt kjærlighet. «Who is going to love me now, if not you» åpner med et vakkert minne om en tidligere jul, før forholdet dør: Used to sleep beside the angel, now I'm just a stranger in a house with things I cannot throw away.

I «Walk in the dark» lyder det slik: I just scribble your name in tears in the book of my life.

I became the poison and the pain, synger han «Poison & pain». Mens Adams ellers pendler mellom Dylan og Young, er det Paul Simon han her minner mest om.

I tittelkuttet «Wednesday» finner vi spor av ydmykhet: Oh woman, your silence brought me on my knees, where I needed to be.

«So, anyways» er et nytt oppbrudd, denne gang med et sørgmodig munnspill i bakgrunnen: Our love is a maze only one of us was meant to escape.

«Lost in time» er heller ingen lykkepille og åpner slik: It's not the fall from grace that breaks you down, it's someone's face you miss so much.

På en plate med mye akustisk ømhet, er orgelet på «Birmingham» et velkomment avbrekk. En på alle måter fin låt.

Et unntak fra tematikken er gripende «When you cross», trolig tilegnet broren Chris som døde i 2017. Også «Mamma», med to m-er som på norsk, er en sår vise som kretser rundt døden.

Han avslutter med fine «Dreaming you backwards», om å ønske seg tilbake til det som var: Once in a while, I catch myself dreaming. Dreaming you backwards, here with me.

Ryan Adams er en av dagens fremste låtskrivere, og det hadde vært ille å miste ham. Men er platen en oppriktig ment kanossagang, eller prøver 46-åringen å si at egentlig handler beskyldningene bare om forhold med vond slutt?

Spørsmålet gnager nok til å trekke ned albumet et hakk.

Beste spor: «I’m sorry and I love you», «Who is going to love me now, if not you», «Poison & pain», «Birmingham».