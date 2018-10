Steinar Eielsen rundet nylig 70 år og kan se tilbake på en omfattende virksomhet i musikkens tjeneste. Han har mottatt en rekke utmerkelser for sitt virke: Korprisen (2018), Kongens fortjenstmedalje (2015), Sandnes kommunes kulturpris (2008) og Rogaland Fylkes kulturpris (1998).

En rekke regionale kor fra Egersund i sør til Haugesund i nord, nasjonalt kor og også et tysk kvinnekor, deltar i helgen på konserter for å markere hans arbeid. Disse er kvinnekorene Cant’Ella (Tyskland), Concentus og Embla (Trondheim), mannskorene Egersunds Mandssangforening og Sandneskameratene og blandakorene Kammerkoret Bocca (Haugesund), Stavanger domkor, Stavanger Vocalensemble og Eielsens eget kor Da capo.

På lørdagens konsert i Sandnes kulturhus kan publikum blant annet glede seg til fremførelsen av «Vandrestjerner», konsertens finalenummer som fremføres av alle de tre kvinnekorene sammen.

Et annet høydepunkt på lørdagens konsert er komposisjonen «A dream within a dream» som fremføres av fløytist Elisabeth Barstad. På søndagens konsert i Gand kirke fremføres et helt annet program enn på lørdagens konsert. Her deltar blant andre Ann-Beth Solvang (mezzosopran), Håkon Vestly (klarinett) og Beate Iversen (slagverk).

På søndag framføres også komposisjonen «The Lord is my Shepherd» av de tre blandakorene Da capo, Kammerkoret Bocca og Stavanger Domkor.