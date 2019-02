– Vi har åpnet et levende Kiellandsenter, ikke et museum

– Hva er Kiellandsenteret?

– Det er et forfattersenter på Sølvberget som skal dyrke litteratur, lesing og skriving, og være en møteplass for debatt og meningsutveksling. Vi er det eneste forfattersenteret som er tilknyttet et folkebibliotek, og vi skal være et levende senter, ikke et sted der du kan se hatten og spaserstokken til Kielland, sier Stine Honoré, daglig leder for Kiellandsenteret.

– Så det er ikke et Kielland-museum?

– Nei, på ingen måte. Vi har valgt å ikke ha mange gjenstander utstilt, for vi skal ikke være et mausoleum eller et museum. Vi har noen utstillinger som gir en introduksjon til forfatterskapet, men først og fremst skal Kiellandsenteret være et levende sted der folk kan lese, skrive, diskutere, oppleve og fordype seg i Kiellands tanker og ideer.

– Hva er Kiellands tanker og ideer?

– En viktig del av Kiellands forfatterskap er samfunnskritikken i det han skrev. Han var en refser som tok opp klasseforskjeller, kvinnesak, dobbeltmoral, maktkritikk og ytringsfrihet. Her blir Kiellandsenteret en ny grein på Sølvberget, som fra før har Kapittel, fribyforfattere, Icorn-ordningen og så videre.

– Tanker og ideer, altså, men Kiellandsenteret er også et fysisk sted?

– Ja, vi holder til i 4. etasje på Sølvberget. Her har vi boksamlinger, studieplasser, arrangementslokaler, skrivestuer til utleie og en café. Vi har åpent i Sølvbergets åpningstider, og det er gratis å komme inn. Vi har også en utstilling i 1. etasje.

Jarle Aasland

– Hvordan markeres åpningen?

– Vi tyvstartet med en 24 timers maratonlesing av Kiellands bøker. Her var ansatte på Sølvberget og andre inviterte med på å lese Kielland uten stopp i et døgn. Så har vi hatt åpning med blomster og taler og kake på det som ville vært Kiellands 170-årsdag.

– Og dere fortsetter med arrangementer de neste ukene?

– Hele denne uken, inn i vinterferien og hele året. Denne uken har vi arrangementer hver dag, alt fra Kielland på arabisk til bokprater, quiz og Utakt spesial, der folk får en lettbeint innføring i forfatterskapet.

– Hvem betaler for Kiellandsenteret?

– Stavanger kommune gir oss driftsmidler. Så er senteret en integrert del av Sølvberget. Det betyr at både ressurser og folk kommer til å samarbeide veldig tett med resten av huset.

– Hvem kommer til å bruke Kiellandsenteret?

– Vi tenker at brukerne er studenter som trenger arbeidsplasser, forfattere som skal skrive - med byens beste utsikt. Skoleelever, særlig i den videregående skolen, er en viktig målgruppe for oss. Vi er åpne for alle, vil ha alle på besøk og håper de fleste grupper kan bruke oss.

– Til slutt, kan du oppsummere hvem Kielland var på et par linjer?

– Han er en av de fire store i norsk litteratur, og den fremste representanten for realismen. Kielland er også den mest kjente forfatteren fra Stavanger. Han er mannen bak romaner som «Gift» og «Garman & Worse». Som forfatter er han kjent som en samfunnsrefser som kom med kritikk av ting han mente ikke var bra. Kielland brukte byen, altså Stavanger, som bakteppe i bøkene sine. Romanene hans gir innsikt i hvordan byen forandret seg på den tiden han levde. Derfor er han også en god kilde til byhistorie. Han reiste mye og tok med seg europeiske tanker hjem til lille Stavanger.