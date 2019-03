Barnebokprisen til Bjørn Ingvaldsen

Kulturminister Trine Skei Grande (V) delte torsdag ut Kulturdepartementets prisar for barne- og ungdomslitteratur gitt ut i 2018. 11 vinnarar fekk prisar innan åtte priskategoriar. Prisen er på 50.000 kroner, og både jury og prisutdeling blir administrert av Norsk barnebokinstitutt.

Produktive Bjørn Ingvaldsen, busett på Høle, fekk barnebokprisen for romanen «Apollo», som handlar om to døve tvillingar som er ekspertar på modelljernbanar - og hamnar i dei mest utrulege situasjonar. «En herlig røverhistorie og en hyllest til fantasien», skriv juryen.

Du kan lesa stort intervju med Ingvaldsen i Aftenbladet lørdag.

Steffen Kverneland fekk fantastiske kritikkar for boka «En frivillig død», som handlar om farens sjølvmord då Kverneland var 18 år. Torsdag fekk han Kulturdepartementets teikneseriepris for boka. «En mesterlig fortalt tegneseriebiografi med et tema som i høyeste grad angår ungdom», skriv juryen.

Kulturdepartementets biletbokpris gjekk til Ragnar Aalbu for boka «Hakk o ve», mens fagbokprisen gjekk til Marta Breen og Jenny Jordahl for «Kvinner i kamp. Likhet, frihet, søsterskap!». Mathias Nyhagen Asplund fekk debutantprisen for «Der ingen finn oss», mens illustrasjonsprisen gjekk til Hilde Hodnefjeld for illustrasjonene til «Bonsai. En liten bok om døden» av Simon Stranger. Tor Tveite fekk omsetjarprisen, mens årets spesialpris på 75.000 kroner gjekk til Gro Dahle, Svein Nyhus og Kaja Dahle Nyhus for deira behandling av vanskelige tema og psykisk helse i biletbøker av høg kunstnarisk kvalitet.