1 million frå fylket til frie kunstnarar

– Fylket har knapt hatt midlar til det frie, ikkje institusjonaliserte kunst- og kulturfeltet så lenge eg har vore med i fylkespolitikken, seier Anja Berggård Endresen (V).

Tysdag la fleirtalspartia i fylket fram si innstilling til neste års fylkeskulturbudsjett. Den overveldande største delen av dei rundt 163 millionar kronene som utgjer budsjettramma for kulturavdelinga går til faste institusjonar og tiltak. Som fylkets del av finansieringa av Rogaland Teater, regionale museum som Jærmuseet og Must, til festivalar og til fylkets filmsatsing gjennom Filmkraft og Zefyr.

– Men dei siste tre åra har posten som går bare til det frie kunstfeltet heilt mangla i fylkesbudsjettet. Me har som fylkeskommune i lita grad kunna følgt opp gode tiltak og prosjekt, seier Endresen.

Til dei som eventuelt ikkje måtte vera supernerdar i kulturpolitikk og -budsjettering: Det frie kunstfeltet - altså kunstnarar og andre aktørar som jobbar sjølvstendig med kunst og kultur, men som ikkje er tilsette ved ein offentleg institusjon - har gjennom alle år vist seg å vera taparen i kampen om dei kommunale og fylkeskommunale kulturpengane.

– Det frie feltet har ikkje ein sterk organisasjon bak seg som roper høgt. Men desse aktørane både utfordrar og utfyller det eksisterande kulturlivet, seier Endresen, som tidvis har hatt litt dårlig samvit for at fylket ikkje har kunna gjera meir for det frie feltet.

– Men nå får me gjort noko. Det kjennest betre, seier Endresen.

Ho trur at når denne delen av kulturlivet i fylket får meir pengar også frå fylkeskommunen, slik at det kan blir meir robust, så kan det i sin tur utløysa meir pengar frå Kulturrådet. Kunstnarar i Stavanger-regionen gjer det jamt over dårligare når Kulturrådet deler ut sine midlar enn aktivitetsnivået og antalet kunstnarar i fylket skulle tilseia.

Endresen veit ikkje nøyaktig korleis pengane skal fordelast, men politikarane vil be om ei eiga sak om korleis dette skal organiserast i praksis. Men det skal ikkje brukast pengar av millionpotten på administrasjon.

– Me må finna ut om det er politikarane eller kulturadministrasjonen som skal fordela pengane i siste instans. Dei folkevalde skal ikkje vera eit kunstpoliti. Administrasjonen bør nok innstilla, seier Endresen.

Nå ligg det altså inne 1 million kroner i året til det frie kunstfeltet kvart år i den nye økonomiplanen, som går fram til 2022.

Men, med tanke på at fylkets kulturbudsjett er på rundt 163 millionar kroner: Er 1 million kroner til det frie feltet mykje eller lite?

– Me syns det er kjempemykje. Det er 1 million kroner i nye midlar som går direkte til kunst. Det er like mykje som fylket gir i årleg festivalstøtte.

Venstre, Arbeidarepartiet, Krf, Sp, MDG og Høgre står bak fleirtalsforslaget. Fylkesbudsjettet for neste år skal opp på fylkestinget 11. og 12. desember.

– Sidan så mange parti står bak, blir dette faktisk vedteke 12. desember?

– Ja, det gjer det.