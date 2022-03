Bleikt vampyreventyr

Det blir ikke tenkt en eneste ny tanke i den nye Marvel-filmen «Morbius», en forutsigbar og forglemmelig affære.

Jared Leto er god i rollen som den geniale Michael Morbius, men filmen er ikke det helt store.

Kine Hult Journalist

Skuespillere: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson, Al Madrigal. Sjanger: Action / Fantasy / Spenning / Superheltfilm / Horror. Regi: Daniel Espinosa. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år. Kinopremiere 1. april.

En ting skal den ha, den nye Marvel-filmen, den er i det minste ikke enda et kapittel i den tilsynelatende endeløse Avengers-sagaen. Skjønt, hvem vet, kanskje flettes det sammen til slutt, men foreløpig er «Morbius» en film som står på egne bein. Og den er hakket mørkere enn filmene i nevnte serie, mer voldelig og i all hovedsak blottet for humoristiske innslag.

Men noen spesielt bra historie klarer den altså ikke å hoste opp. Hovedpersonen er den geniale Michael Morbius, godt spilt av Jared Leto. Han lider av en dødelig blodsykdom som han har slitt med hele livet. Det får vi vite gjennom et tilbakeblikk til barndommen, hvor vi også blir introdusert for hans beste venn, Milo (Matt Smith). I voksen alder har Morbius utmerket seg såpass innenfor medisinsk forskning at han blir tildelt en Nobel-pris, og hele livsprosjektet hans går ut på å finne en kur mot sykdommen som sakte, men sikkert er i ferd med å ta livet av ham og kompisen. Til slutt klarer han å konstruere kunstig blod, ved hjelp av celler fra vampyrflaggermus. Du vet hva som kommer til å skje derfra.

Filmen er nok en variant av den gode, gamle historien om å følge sin samvittighet og velge det rette, selv når det innebærer å møte sin egen undergang. Det er ingen karakterutvikling å spore her, bare lang serie av mer eller mindre forutsigbare actionscener, hvor kameraet skåner oss fra de mest bloddryppende og brutale detaljene. Fint laget, men temmelig uengasjerende og egentlig ganske kjedelig.