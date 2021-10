Fortsatt suveren

Pondus sekundet før han bestiller et Liverpool-servise til 18 personer.

Etter 20 bøker viser Øverli ingen tegn på svekket stil.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Pondus: «20 i stil» av Frode Øverli. 190 sider. Strand forlag.

Etter 20 bøker fordelt på like mange år, vet du stort sett hva du får når setter deg ned med Pondus. Og det du får, er en av de beste tegneserier som finnes.

«Pondus» er landets mest leste blad og den mest solgte norske tegneserien noensinne, ifølge Store norske leksikon. En suksesshistorie, men også suksesser trenger å fornye seg.

Løsningen Øverli tyr til, er bipersonene. Hovedpersonen Pondus er nesten ekstremt stabil og har i løpet av disse årene bare endret jobben fra bussjåfør til pubeier – av den puben han alltid vanket i. Ingen lange reiser, ingen eventyr, ingen nye familiemedlemmer.

Frode Øverli er mannen bak «Pondus».

Galleriet rundt er derimot høyst levende. I bok nummer 20 introduseres vi for skjørtejeger Eddies bror Teddy og hans datter Amanda. Dessuten møter vi Eddies journalist-kolleger Linn og Egil, mens Jeanett og Anett ivaretar seriens lange tradisjon med pubdamer av det skrudde slaget.

Påsan faller for klasse-venninnen Mia, men den største overraskelsen står bussjåfør Ivar for. Etter et tilsynelatende håpløst og evig singleliv, havner han plutselig i seng med litteraturprofessoren Maria. Mer enn én gang, til og med.

Om ikke det skulle være nok, dukker det også opp et kvinnelig medlem av colakork-forbundet til Ivar og Hugo. Undrenes tid er ikke over.

Pondus risikerer sitt eget og andres liv på fotballbanen, men som pubeier er han et stille øye i orkanen som raser rundt. Det er kanskje dette som får ham til å lansere sin egen religion ponduismen, med bare ett bud: Du skal ikke oppføre deg som et komplett rævhøl.

Ikke helt kardemommeloven, men nært nok.