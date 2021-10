Absolutt helt ekte

PLATE: B-Boy Myhre er snart Norges store ordsmed.

Eks-hypeman B-Boy Myhre står godt på egne ben.

B-Boy Myhre: «Absolute B-Boy Music» (B-Boy Myhre)

«Absolute B-Boy Music» er et album som både fenger og fanger et liv mellom fet og følsom, og trekker deg inn i en digitalpoetisk verden hvor bits og bytes er like mye verd som beats og bars. Myhre er best i nostalgien, litt mer følsom enn fet. Mellom trappetrinnsvokal, tripletter, gaming-estetikk og årstusen-assosiasjoner reflekterer albumet ung virkelighet både i form og format. I melodi og musikk kan man også skimte Myhre og Cezinando klage over PS Plus-prisen med en joint og melodiark. Slik ekte rappere gjør. Imellom all ektheten blir lytteren tidvis ventende på neste lyriske høydepunkt. Å bli oppsatt av jenter som setter opp håret etterfulgt av opp-ned-stopp-gå-Macarena-rap holder igjen Myhre et lite hakk fra å være en av Norges beste ordsmeder akkurat nå. Overbevis meg om at autotune er et instrument, og Myhre gjør et album i særklasse. Han pusher poesi inn i bitratens verden i et lydlandskap, litt lengre enn mange andre her til lands tør.

Beste spor: «Bagasje», «Boom».