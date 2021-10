– Bare tolk i vei

Tønes er for gammel til å søke på Thilda Bøes legat. Ellers går det greit.

Tønes måtte utsette sitt tiende album i et år på grunn av et visst virus. Nå er «Thilda Bøes legat» her, men Tønes selv er for gammel til å søke på selve legatet.

– Ti plater er faktisk ikke mer enn det må være nå du teller opp årene, sier Tønes.

Han regner ut antall aktive år, deler på ti, og finner ut at ja, jo, det er greit med ti plater. Men såpass må det nesten være.

– Du lurer vel på hva denne platen handler om, for det har jeg gjort. Jeg har fått noen innspill, og det var da jeg skrev dette om at jeg er blitt eldre. Det er litt surt, men det er også litt fint.

Han snakker en stund om det å bli litt eldre. Å få unger har gjort noe med ham. Det er både mer å holde på med, flere ting som skal skje i løpet av en dag, men også mer å bli glad av. Inspirert, til og med.

– Jeg setter meg inne ned og sier «nå skal jeg lage en sang om at jeg har unger». Likevel preger det deg, på samme måten som det preger deg å ha blitt noen år eldre, vært på noen nye plasser, gjort noen nye ting og snakket med noen folk. Alt sånt kan det bli sanger av.

– Forresten, søkte du, og fikk du eventuelt tilslag, fra Thilda Bøes legat?

– Jeg tror det, men jeg er faktisk litt usikker. Jeg kan sjekke opp saken og komme med ytterligere informasjon. Og hvis vi skal snakke seriøst om en useriøs sang: Den kan du, hvis du vil, strekke seg til å handle om å bli eldre.

Tolk i vei

Så snakker vi litt om tolkning av tekster. Han vil nødig tolke seg selv. Den jobben får andre ta seg av, og det er helt greit at de gjør det. I sangen «Genseren bak fram» kan man tolke inn noe om bygdedyret og sladder. Man kan, men man trenger ikke, mener Tønes. Det kan også bare være en kjekk sang om en som har genseren bak fram. «Spleiselag/Waldorfsalat» er i bunn og grunn en revyvise, men hvis folk vil at den skal handle om usikkerhet i sosiale lag, og eiendomsforhold til egne produkter og prestasjoner, så er det også helt fint. Tolk i vei.

– Når jeg har laget en plate, klarer jeg ikke alltid å se om sangene har noe til felles. Det er kanskje lettere for andre å finne en sånn tråd, sier Tønes.

Tittelsporet «Thilda Bøes legat» ble laget til en revy for noen år siden. I sangen er han for gammel til å søke om penger. Grensen går ved 29 år. Tønes er ikke 29 år lenger.

– Ja, jo, klart den kan handle om å bli eldre, eller om å ikke forholde seg til strikte regler. Jeg er med på den. Man blir jo eldre. Det er ikke til å unngå. Jeg er blitt eldre men jeg er ikke gammel, sier han, og legger til:

Jeg er bare veldig glad for at de nå kommer ut, og håper noen vil høre på dem.

I en god fase

Etter ti plater og ganske mange intervjuer er han, hvis han skal være helt ærlig, nokså lei av å snakke enda mer om seg og sitt. Ja, jo, han har kanskje fått en erkjennelse av at noen ting er lettere å si i en sang enn rett til en person. Det kan hende at han er blitt en anelse nostalgisk, mer enn før, og synes ungene vokser lovlig fort og tiden løper av sted. Det ligger noe der.

«Livet e inne i ein goe fase», synger han på «Treskjæring», det første sangen på albumet. En kar har begynt med treskjæring, fått seg bar i kjelleren, samler på ølsorter og er oppe og går for fullt igjen.

Någen seie han e heilt forandra

Andre ser bare ein nye variant av det sama

I neste sang er det en kar som fryser bildet av en gammel dal og stedet der han traff kjæresten. Noe er forandret, mye er det samme. Litt som Tønes’ ti plater.

– Det meste skjer litt og litt, uten særlig dramatikk. Ser du det over lang tid, så kan nok forandringene være større. Noen av disse sangene hadde jeg ikke laget for 20 år siden. Jeg har tatt med denne god natt-sangen, «Skugga i taket», til slutt. Den har jeg sunget for ungene når de skal sove.

– Hvordan var tilbakemeldingene?

– De sovnet. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal tolke det.