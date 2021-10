Bunnsolid country

PLATE: Tredje album er like sterkt som de to flotte, første.

Joshua Ray Walker debuterer med trilogi.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Joshua Ray Walker: «See You Next Time» (State Fair/Border)

Joshua Ray Walker fra Dallas i Texas debuterte med «Wish you were here» i 2019 og fulgte opp med «Glad you made it»; bunnsolid country av det slitesterke slaget. Gjennom årene har 30-åringen tilbrakt svært så mange timer på barkrakker etter spillejobber, og det er her sangene har sin kime. Han synger om det faste klientellet, om drømmere og fortapte sjeler. Walker kaller platene en trilogi med barene – honky-tonk-ene – som kulissen der disse skikkelsene omgås hverandre. Siste plate er siste kveld på baren før den stenger for godt. Midt i dette synger han også om sitt eget liv, som i friske «Sexy after dark». Vi får også gripende «Flash paper», om farens død i fjor etter fire år med lungekreft. Tilbake lå en sigarboks fylt med minner. Wakers tekster er et kapittel for seg, som når «Gas station roses» handler om at crack-piper blir solgt på bensinstasjoner kamuflert som glass-tuber til blomster.

Beste spor: «Dallas lights», «Sexy after dark», «Flash paper», «Gas station roses».