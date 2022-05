Mørk bakgrunn

Sjokket da faren kollapset, la grunnlaget for platen.

Kevin Morby fra Lubbock i Texas var med i Brooklyn-bandene Woods og The Babies. Dette er soloalbum nummer sju.

Geir Flatøe Journalist

Kevin Morby: «This is a photograph» (Dead Oceans/Playground)

Etter at faren kollapset under en familiemiddag og måtte kjøres i all hast til sykehuset, fant singer-songwriter Kevin Morby fram en eske med gamle familiefoto.

Ett stakk seg fram: Faren som ung mann poserende bekymringsløst i bar overkropp på plenen. Tittelkuttet «This is a photograph» beskriver bildet med indre styrke.

Påfølgende «A random act of kindness» fargelegges flott med urolige strykere, mens «Bittersweet, TN» er en nydelig duett med Erin Rae. Balladen «Five easy pieces» er like vakker som den er sår, og den gripende avslutningen «Goodbye to good times» er om familien.

34-åringen ble skremt av faren og av pandemien, men har Katie Crutchfield alias Waxahatchee ved sin side. Varme «Stop before I cry» er til henne, og skulle forholdet forlise, er trøsten her: I can live in your songs forever, and you can live in mine.

Beste spor: «This is a photograph», «A random act of kindness», «Bittersweet, TN», «Five easy pieces», «It’s over», «Goodbye to good times».