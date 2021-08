Løfterik novelledebut

BOK: Ni gode noveller om begjær og ensomhet, tap og tilgivelse, det hellige og det vakre.

Kristin Vego debuterer med novellesamlingen «Se en siste gang på alt vakkert».

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Kristin Vego: Se en siste gang på alt vakkert. Noveller. 133 sider. Gyldendal.

Dansk-norske Kristin Vego (f. 1991) er fra Aarhus, bor i Oslo, arbeider som kritiker i danske Dagbladet Information og som redaktør i norske Vagant, og har skrevet sin første novellesamling på både norsk og dansk. Hun har tidligere publisert konseptdiktet «Hvem skriver» (Flamme, 2019).

Hovedpersonene i de ni novellene er alle kvinner på terskelen til det ukjente, ofte på gjennomreise eller underveis, og i stadig refleksjon. Tekstene preges av en viss rotløshet eller midlertidighet, med innslag av det vakre som uventet og i små glimt kan vise seg.

Noen av kvinnene drømmer om svangerskap og fødsler, mange har minner om fortidige sår og tap. Etter et samlivsbrudd oppsøker Marie en venninne i England som hun ikke har sett på mange år. Clara tilbringer en dag i Roma sammen med en fremmed mann. I Brussel blusser sjalusien opp i et trekantdrama, da gamle venner gjenforenes. Thea har et forhold til en gift mann, Anna er på bokturné i Wales, «fylt av lengsel, en form for forventning; ønsket om å sovne til lyden av havet».

Enkelte av tekstene glir nærmest umerkelig over i drømmeliknende forestillinger, f.eks. «Be my baby», som tilsynelatende først skildrer en engangsaffære, og «Akvarium», om et par som later til å befinne seg i et kommersielt drømmeunivers i krysningen mellom selvhjelp og scientologi, en slags moderne versjon av Platons huleliknelse. Og i «Alt vakkert» skildrer Vego bl.a. «den sorgen hun følte da det gikk opp for henne at hun ikke lenger var et barn».

Det er ellers få relasjoner som er intakte eller solide her, og få forhold som er eksklusivt heterofile.

Livets tilfeldigheter spiller en nærmest selvstendig rolle. Mange av novellene krydres med kuriosa og imponerer med forfatterens elegante sideordning av motiver og hendelser. Vego har en sikker hånd om virkemidlene og trekker med tilsynelatende enkle grep opp linjene mellom det hverdagslige og det universelle, og skildrer sine personers ensomhet og tap, sårbarhet og skjørhet, og deres opplevelse av det vakre og uantastelige, med moden innsikt og i et klart, sobert språk uten overflødigheter.

Svakheter finnes selvsagt også i dette verket, men det blir bare bagatellmessig pirk målt mot den fine leseropplevelsen Kristin Vego inviterer til i sin løfterike novelledebut.