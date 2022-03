Det er synd på menneskene

Mørk og pessimistisk krim uten noen virkelige helter.

Peter Mohlin og Peter Nyström vokste opp som kompiser i en svensk småby og skrev sin første kriminalfortelling sammen som tiåringer.

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Peter Mohlin og Peter Nyström: «Den andre søsteren». Krim. 362 sider. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Kagge Forlag.

August Strindbergs skuespill «Ett Drömspel» starter med at guden Indras datter drar ned til jorden for å finne ut hvorfor menneskene er så ulykkelige. Her ytrer hun den kjente replikken det är synd om människan. I Mohlin & Nyströms nye krim er det mange å synes synd på, mange som gjør dårlige valg og vanskelig å finne noen virkelige helter.

Dette er bok nummer to om John Adderley, en tidligere FBI-agent som jobber som politietterforsker i Karlstad, som en del av et beskyttelsesprogram. Det nigerianske narkosyndikatet han avslørte hjemme i Baltimore, er nå på sporet av ham og bruker en gammel kompis som lokkedue. Mens John har mer enn nok med å holde seg i live og unnslippe forfølgerne, får han en komplisert sak i fanget.

Den vakre og suksessrike Stella Bjelke blir drept i et kaffebrenneri. Hun var administrerende direktør for datafirmaet Raw som er i ferd med å revolusjonere nettdatingen og har gjennom det skaffet seg mange fiender. Raw er algoritmestyrt og utviklet av lillesøsteren Alicia, som fikk store deler av vevet i ansiktet er ødelagt etter en ulykke i barndommen. Søstrene var svært avhengige av hverandre, men på en litt usunn måte. Nå frykter Alicia at hun kan bli neste offer på grunn av noe hun og søsteren har gjort, og i stedet for å samarbeide med politiet, tar hun saken i sin egen hånd.

John Adderleys etterforskning av saken er temmelig halvhjertet, så lenge han har nigerianske leiemordere på nakken. I første bok var han en helt, som framsto litt forvirret i møte med det svenske samfunnet. Men nå er han nedlatende mot kollegaer, og det er ingen grenser for hva han kan gjøre for å sikre egen overlevelse, selv om det betyr at folk dør. Alicia har i utgangspunktet vår sympati, men hun tar mange dårlige avgjørelser, samtidig som hun drikker tett. I stedet for å ordne opp, vikler hun seg inn i stadig nye problemer. Og hva er det med denne rare damen Linda som dukker opp over alt?

Mohlin & Nyström har bakgrunn som manusforfattere for scene og film, som så mange av krimforfatterne som har debutert de siste årene. Det betyr at de kan snekre en intrige og vet hvordan de skal skape spenning gjennom korte scener og effektiv kryssklipping. Men de greier likevel ikke å følge opp det høye nivået fra debutboka. Det skyldes først og fremst at helten John Adderley er blitt så avstumpet at han mister all vår sympati. Men også historien om søstrene Stella og Alicia og deres misgjerninger er mer vond enn egentlig spennende. Det er ingen å holde med her, ingen empati med ofrene, ingen klokskap, bare kyniske og destruktive mennesker.