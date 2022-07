Fortjener å bli megastor

Hvorfor er det ingen som lager slik musikk lenger? Vel, Mega gjør det.

Mega er Mega Kaggwa, bosatt i London og med opphav i Uganda.

Mega: «Colour your world» (Nettwerk)

Er Mega arvtakeren til Amy Winehouse, India Arie, Lauryn Hill og Whitney Houston? I omtalene dukker det opp navn som dette, og det er ikke uten grunn.

Mega Kaggwa fra London la grunnlaget i et lokalt kor, før hun som artist sløyfet etternavnet. Debutsinglen «Chariot» kom i 2018 og er nå blitt spilt over 14 millioner ganger på Spotify. I 2020 fulgte hun opp med ep-en «Future me».

Så gikk det to nye år før neste ep nå er her. Hun kaller platen en reise gjennom helbredelse, vekst, å akseptere seg selv og det å finne indre styrke. En standard beskrivelse fra talløse artister, men det betyr jo ikke at det ikke er sant.

Uansett står eller faller det på musikken, og den er flott. Mega styrer unna dagens påtrengende produksjon og treffer blink når det kommer til det tidløse. Hun er en gave til den som spør om «hvorfor er det ingen som lager slik musikk lenger», samtidig som hun appellerer til sin egen generasjon.

Denne gang omfavner hun også sitt ugandiske opphav, og åpningen «Smile» farges av dette. Sangen er deilig sommerdag med kjæresten der alt går din vei og alt du kan gjøre er å le. Den er bygd opp på afrikansk vis med flere lag med gitarer og rytmer, godt hjulpet av produsent Ed Riches. Sangen er skrevet sammen med Jonny Hockings.

«Be good be kind» handler om mental helse, formet som en bønn om hjelp. Duoen Jez and Martin har vært med på denne og påfølgende «Box of regrets», om å komme seg videre i livet. La det vonde være det som hjelper deg å vokse. Igjen en klisjé, men Mega lyder troverdig. Melodien er praktfull, preget av piano og koring.

«All day long» sender oss tilbake til Uganda og kjærligheten. En sang å spille høyt i sommersola.

«If not my heart» er skrevet sammen med Joel Baker, en sang om å tro på seg istedenfor å la tvilen påført av andre vinne. En passende avslutning.

Mega er kalt en soulsanger, men forkaster sjanger-begrepet. Hun har et poeng. Her henter hun inspirasjon fra afrikansk musikk, dyrker harmonier og har et pop-element.

En plate der gode og dårlige dager går hånd i hånd på den veien som kalles livet.

Beste spor: «Smile», «Box of regrets», «All day long».