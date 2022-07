Sommer-rock

En fin sommerplate med lang holdbarhet.

Elf Power har nådd sitt 14. album.

Geir Flatøe Journalist

Elf Power: «Artificial countrysides» (Yep Roc/Border)

Elf Power så dagens lys i Athens i Georgia i 1994. De er en del av Elephant 6-kollektivet, en løst sammensatt gruppe med amerikanske band som har sans for psykedelisk pop fra 60-tallet og band som Beatles, Beach Boys og Zombies.

Sommeren er som skapt for Elf Powers småskvulpende bølger og svalende bris med vekking når du blir for døsig. Som når drømmende «Soft trash» avløses av dansbare «Filming the sequel before all the actors die». Åpningen «Undigested parts» er også blant de friskere låtene, mens tittelkuttet «Artificial countrysides» og tyngre «The gas inside the tank» minner om tidlig solo-McCartney.

På sitt 14. album har Elf Power utvidet lydbildet med marimba, mellotron, synthbass og cembalo uten av fuzzen, moog-synthen og de akustiske gitarene forsvinner. Trommer og trommemaskiner møtes i tråd med platenes tema: Den skjøre balansen mellom den digitale verden og den ekte.

Beste spor: «Undigested parts», «Soft trash», «Filming the sequel before all the actors die».