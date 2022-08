Godt fra miksmasteren

Et godt sammenmikset poptalent fra Bergen.

I Bergen kan de ikke spille fotball, men de kan lage popstjerner. Michelle Ullestad kan være på vei mot noe stort.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Michelle Ullestad: «Solformørkelse» (Apollon Records)

Nok et godt popnavn fra Bergen, altså. Mulig de har et eget drivhus der de avler dem fram der oppe. Uansett, Ullestad er frisk og fin, noen strømlinjeformede, lette hits, noe litt mer grumsete og tungt, mye variasjon og et godt sammenskrudd album. Hun slekter til Gabrielle og mye annen norskspråklig nypop, sokner litt til hiphopen og den r’n’b-en som legger seg tettest til popen. Tekstene vitner om en artist som rapporterer fra livets ruskevær. Lite går på skinner, og slikt kan det bli fine tekster av. Dette er et utvidet remix-album av «Sol», som er litt lettere og beinere. Remix-utgaven er minst like god. Ikke perfekt, litt varierende både i idé og utførelse, men også godt stoff. Både dette albumet, og det ikke-remixa «Sol», forteller om en artist verdt å merke seg, men som også har et lite steg igjen før hun er helt oppe med de aller beste.

Beste spor: «Pant på hjerter», «Maktesløs»